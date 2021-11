En el Barrio Sol de Mayo de Corrientes, se incendió una vivienda y creen que fue intencional. El siniestro ocurrió durante la mañana del sábado y solo hubo pérdidas materiales. Una familia del barrio Sol de Mayo perdió todas sus pertenecías en un incendio. Los bomberos aseguraron que el siniestro fue intencional. “Estaba en el patio de mi hermana y vimos que desde mi casa salía humo. Abrimos la puerta y mi dormitorio estaba en llamas. Lo único que atine fue sacar el gas, el humo era asfixiante. Vinieron los vecinos con arena y agua para ayudar y después vinieron los bomberos que terminaron de apagar el incendio”, comentó Cecilia, la dueña del lugar.

“Los bomberos me confirmaron que fue intencional. Había comenzado en una cama y después en un ropero. No tengo enemigos no peleo con nadie nos sé quién pudo haber sido”, manifestó. Cecilia vive con sus 3 hijos de 3, 10 y 13 años que perdieron todas sus pertenecías. Los que quieran colaborar con ropas y zapatos para los niños pueden comunicarse al (3795) 171734.