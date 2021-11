Por la pandemia del Coronavirus, el gobierno impulsará el “pase sanitario”: será obligatorio para poder participar de algunas actividades. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó en conferencia de prensa que se trabajará en la creación de un “pase sanitario” que permitirá la participación en ciertas actividades consideradas de riesgo. Confirmó la predominancia de la variante Delta en el país.

Minutos antes de las 18:00 de hoy, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó una conferencia de prensa tras la finalización de una reunión del Consejo Federal de Salud del cual participan todos los ministros de Salud del País. “La pandemia no terminó y siempre dijimos que mientras no avance la vacunación “el riesgo seguirá latente”, dijo esta tarde Carla Vizzotti, quien remarcó que “en Argentina estamos en una situación epidemiológica favorable y a pesar de tener un 90% de la variante Delta”, presente entre los contagios. Con respecto a la vacunación en el país, Vizzotti señaló que existen “unos siete millones de personas que están en condiciones de recibir sus segundas dosis”, pero aún no lo han hecho. Llamó a que las personas completen sus esquemas para que el verano se convierta en una temporada de refuerzos o terceras dosis, en especial, frente a la nueva variante que surgió en Sudáfrica y que genera preocupación en la OMS.

Para estimular el avance de la inmunización, la ministra de Salud confirmó que se impulsará un “pase sanitario para las actividades de mayor riesgo como los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados para quienes tengan su esquema completo de vacunación”. La medida avalada por el CO.FE.SA, será para los mayores de 13 años y se materializará a través de la APP Cuidar. “Lo vamos a trabajar con el área de legal y técnica”, dijo Vizzotti, con respecto a la reglamentación.

En caso que la medida sea aprobada, las personas que deseen participar de cualquier actividad considerada como riesgosa desde el punto de vista sanitario, deberán tener al menos 15 días desde la aplicación de la segunda dosis para considerarse debidamente protegidos. Aún no se precisaron fechas sobre la posible implementación del pase.

Respecto a las fronteras terrestres y la circulación con países limítrofes, Carla Vizzotti confirmó que “se recomendó levantar el PCR con aquellos países que tengan una incidencia menor de 75 casos por 100 mil habitantes en los últimos 15 días”.