Mes de octubre. Un grupo familiar promedio, necesitó más de $72.000 para no ser pobre en octubre, más allá que el costo de la Canasta Básica Total, que mide esta línea, se desaceleró al 2.6%. No obstante, la indigencia tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse 3%. Frente a los números publicados por el INDEC este jueves, la llamada “familia tipo” (compuesta por dos adultos y dos niños) debió tener $30.925 para no ser considerada indigente y $72.365 para no ser considerada pobre. El Salario Mínimo Vital y Móvil de ocho horas diarias, se actualizó a $32.000 en octubre, lo que significa que se necesitó 2,26 sueldos para no caer en la pobreza. El dato: casi el 80% de los asalariados públicos y privados en Corrientes, no alcanza los 72 mil pesos de sueldo de bolsillo.