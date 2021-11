Falta de mérito al imputados por la muerte en el Arroyo Guazú. Increíble. Para la justicia de Corrientes no hay culpables por la muerte de Rogelio Schweig, quien junto a su mujer cayó al arroyo Guazú cuando se trasladaba en su vehículo el 9 de julio de 2017. Allí un puente había colapsado y no había ni señalización, ni guardia de prevención, que le advierta del derrumbe mortal. El 9 de noviembre el juez Jorge Gustavo Vallejos, dicto la falta de mérito de los únicos inculpados. La diputada nacional Ingrid Jetter, en el momento del accidente delegada Regional de Vialidad Nacional y a los funcionarios de ese organismo y los policías, que estuvieron imputados por la caída del Ford Ecosport en el lugar en que se desplomó el viaducto. Estaban acusados de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Al misionero Schweig nadie le aviso que si seguía acelerando terminaría sumergiéndose en el torrente de agua. Perdió la vida ahogándose. Para el juez Vallejos no hay responsables por esta muerte. Triste papel. La querella apeló el fallo.