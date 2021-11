Crudo relato del periodista agredido Daniel Brítez: “No dejaba de tirarme puntazos, en todo momento me buscó el cuello“. Tras detallar cómo fue el ataque que sufrió en la mañana del domingo, el periodista y cronista de exteriores agradeció a los médicos del Hospital Escuela por su atención, y a toda la gente que le brindó su apoyo a lo largo de estos días mientras atraviesa su recuperación. El periodista Daniel Brítez continúa su recuperación tras haber sufrido un ataque casi mortal con intenciones de robo el domingo, cuando se dirigía a realizar la cobertura de las elecciones del 14/N. A tres días de haber recibido el alta, el cronista de LT7 realizó un crudo relato sobre el momento que le tocó vivir. También brindó elogios al equipo de salud del Hospital Escuela y agradeció a las personas que le brindaron su apoyo a lo largo de la semana.

“Ahora estoy mejor. Dios me dio una nueva oportunidad y estoy agradecido. Por algo hizo las costillas. El apoyo de la gente, de los colegas y amigos, me generó mucha alegría. Me enteré que hay mucha gente que me estima”, destacó Brítez. “Quiero agradecer a todo el equipo del Hospital Escuela, que hicieron un trabajo formidable, son excepcionales. También a Félix Alfonso, el guardia del Hospital que, en todo momento, me tranquilizó. Yo estaba muy nervioso, perdí mucha sangre y todos ellos hicieron un trabajo extraordinario”, remarcó Dani.

Tras agradecer los apoyos y destacar el trabajo del personal de salud que le salvó la vida, Brítez realizó un relato pormenorizado del difícil momento del ataque que lo puso en peligro de muerte.

CRUDO RELATO

Frases destacadas del relato de Daniel Brítez:

“Lo vi cruzando la calle apurado, pensé que era para no mojarse por la lluvia. Pero cuando me quise dar cuenta, ya lo tenía frente a mí con el cuchillo. No sé qué me dio por defenderme y me resistí”.

“Había un arbolito y dimos varias vueltas, yo intentando esquivarlo. Mientras eso pasaba, yo gritaba, pero nadie escuchó. Todo el tiempo me tiraba puntazos, me buscaba el cuello. Creo que, si no estaba el arbolito, me iba a ensartar más pronto”.

“Mis gritos en un momento lo asustaron y decidió irse, pero cuando estaba cruzando la calle, al darse cuenta que nadie venía, decidió volver”.

“Cuando volvió, yo en un momento trastabillé, y ahí sentí el puntazo”.

“Empecé a gritar de nuevo y ahí parece que se fue. Lo que atiné a hacer fue ir al kiosco. Llegué y le pedí a una chica que estaba ahí que llame a la policía, que me quisieron robar”.

“Le dije: ‘mirá, parece que me hincaron, fijate si sangra‘. Y ella me dijo ‘sangra mucho‘”.

“Intentamos parar un auto y nadie quería parar. Cuando ya me estaba por desvanecer, llegó la policía”.

“Durante el forcejeo, lo único que pensaba era en el cuchillo que cada vez lo revoleaba más cerca de mí”.

