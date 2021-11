En la ciudad de Corrientes, ante una prohibición municipal, aseguran que los egresados llegan a las recepciones alcoholizados. La prohibición de venta de alcohol en las cenas y recepciones en Corrientes no evita que los jóvenes egresados lleguen alcoholizados a la fiesta.

El organizador de eventos Guillermo Braun habló sobre la prohibición de venta de alcohol en cenas y recepciones de egresados en Corrientes. “Los chicos ya vienen alcoholizados“, confirmó. El empresario planteó que no debería estar prohibida la venta, ya que “estamos hablando de personas mayores, en una fiesta en la que están hijos y padres. Por qué nosotros no podemos vender y en kioscos sí“. La prohibición está vigente desde el año 2016. “Observamos una merma en todo lo que es fiestas de egresados. Tuvimos una cena de la escuela Normal, en la que siempre teníamos 300 egresados y este año tuvimos menos de 140”, señaló Braun.

