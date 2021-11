Un hecho insólito ocurrió en la ciudad de Corrientes, donde dejó su camioneta en marcha y se la robaron. Ocurrió en el barrio Quilmes. El vehículo pudo ser recuperado por la policía tras una persecución.

Un rodado utilitario fue robado en la zona Sur de la ciudad de y recuperado horas más tarde por la policía en la localidad de Riachuelo. En una persecución que se extendió más de un kilómetro, desde las calles del pueblo hasta la Ruta Nacional 12, los efectivos de la comisaría local pudieron detener al ladrón. La persona identificada como José Ángel D.C. de 27 años, no pudo esquivar a los uniformados y frenó la marcha sobre la banquina en el kilómetro 1016, explicaron fuentes oficiales. Todo comenzó en la tarde del jueves en el barrio Quilmes. El responsable de una Fiat Fiorino de color blanca detuvo la marcha frente a una vivienda. El hombre con total confianza descendió del vehículo, pero lo dejó con el motor encendido.

Pasaron segundos hasta que un malviviente, a quien posteriormente identificaron como vecino de esa barriada populosa, vio la oportunidad y cometió el robo. La persona damnificada alertó a las autoridades de la comisaría Duodécima que irradió el pedido de búsqueda del vehículo y la detención del conductor. Por algunas horas no tuvieron novedades sobre el rodado.

Alrededor de las 23:45 de ayer, integrantes de la comisaría de Riachuelo en patrullajes de prevención divisaron la camioneta estacionada en la esquina de Rafael Trujillo y José Echazarreta. El ocupante, al darse cuenta que el móvil policial iba acercándose, decidió emprender la marcha en dirección a la ruta nacional. Comenzó una persecución que finalizó unos minutos más tarde con el vehículo interceptado. José D.C. no opuso mayor resistencia. Fue esposado para su traslado a una dependencia de seguridad. El hombre detenido se domicilia en la calle Hernandarias del barrio Quilmes, a escasa distancia del sitio donde el responsable de la Fiorino dijo que se la sustrajeron.