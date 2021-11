Dicen que la carne no aumentará hasta abril. La economía subió 1,2% en septiembre y superó el nivel precovid por tercer mes consecutivo, según datos suministrados por el INDEC. El avance es del 11,6% interanual, acumulando en los primeros nueve meses del año un 10,9% de crecimiento. Hay una fuerte y sólida recuperación económica. El otro dato positivo. Los frigoríficos aseguran que no habrá más aumentos en el precio de la carne este año. Hasta marzo o abril del 2022, no habrá nuevos incrementos en el mostrador. ¿Usted cree?