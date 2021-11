Nuevamente el Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste fue el escenario donde, cerrando su segunda doble presentación en la Liga Nacional Femenina, Corrientes Básquet cayó con Unión Florida por 60 a 58 en lo que fue su cuarto encuentro en el certamen. Un partido parejo que estuvo para cualquier equipo, y que tuvo un cierre apasionante.

Tras el salto inicial Florida rápidamente mostró sus armas ofensivas y empezó con una gran efectividad desde el perímetro, con triples de Miculka, y de las hermanas Martínez para sacar rápidamente una diferencia inicial de 13 a 4 en cuatro y fracción. En ese momento aparecieron las abanderadas, Leiva y Cabrera, para limar la distancia y cerrar el primer periodo 15 a 10 abajo.

Las correntinas salieron al segundo cuarto con otra cara. Novatti movió el banco encontrando allí soluciones en el ataque, y por otro lado ajustó la defensa sobre Miculka y también mejoró la presión sobre los tiros perimetrales. Así, con Chiaia y Murphy siendo claves en su ingreso del banco y el aporte de Cabrera, Leiva y Duarte Corrientes Básquet pudo pasar al frente 25 a 27 con tres por jugar. En ese momento se prestaron la ventaja en varias oportunidades, y una bandeja de Miculka el primer tiempo 30 a 29 para Unión Florida.

Al regreso del descanso largo un parcial de 0-5 en las manos de Sofía Cabrera puso a las correntinas al frente 30 a 34 en cuatro de juego. A pesar de ello, Corrientes Básquet no pudo quebrar el juego y la cosa se mantuvo pareja, Florida nuevamente empató las acciones y con un doble de Florencia Martínez concluyó el anteúltimo capítulo 40 a 38 en favor de las locales.

El encuentro no varió en lo absoluto y lo parejo se mantuvo hasta el cierre. Las dirigidas por Grosso se apoyaron ofensivamente en su figura, Miculka, quien anotó 6 puntos seguidos. Luego, Duarte dejó las cosas igualadas en 48 promediando los 3 minutos de juego, y allí Miculka cometió su cuarta falta personal, por lo que debió sentarse, y eso bien lo aprovechó Corrientes, que con Murphy y Leiva sacó una buena diferencia a falta de poco menos de cinco minutos, 48 a 55.

El regreso a la cancha de la experimentada pivote de Unión Florida fue clave, ya que con 7 puntos consecutivos puso al frente a las suyas 60 a 58 con 24 segundos en el reloj. En la reposición ofensiva de Corrientes Básquet ocurrió la polémica, ya que una falta en ataque de Agustina Leiva pitada por las juezas tras una cortina empezó a hundir la historia para las correntinas. Luego la propia Miculka fue a la línea con cinco segundos en el reloj. No convirtió ninguno y en el rebote Duarte tuvo que tomar un tiro muy exigido que no tuvo buen destino. Así

concluyó el encuentro que quedó 60 a 58 para Unión Florida.

Corrientes Básquet cierra así su segundo fin de semana de doble competencia, esperando ahora sacarse la sangre del ojo en su primera presentación en Corrientes. Recordemos que se desembarca por primera vez de la Liga Femenina en la provincia, donde las anfitrionas recibirán a Quimsa y Catamarca Básquet.

La síntesis:

Unión Florida (60): Munay Martínez 3, Florencia Martínez 11, Sabrina Rodighero 4, Carla Miculka 27 y Romina Touzón 2 (FI); Julieta Sienra 2, Sol Laviero 9 y Delfina Sanabria 2.

DT: Nicolás Grosso.

Corrientes Básquet (58): Aldana Duarte 8, Sofía Cabrera 14, Valentina Numa 0, Agustina Leiva 17 y Malvina D’agostino 0 (FI); Julieta Tell 0, Candela Chiaia 10, Adriana Murphy 9.

DT: Renato Novatti.

Parciales: 15/10, 30/29 (15/19), 40/38 (10/9), 60/58 (20/20).

Jueces: Romina Morales, Noeli Sartori y Daniela Pascual.

Estadio: Héctor Etchart.