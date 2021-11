Corrientes Básquet cayó ante Obras en su séptimo partido de la Liga Femenina de Básquetbol. El resultado fue 68 a 57, con una gran actuación de Julieta Tell (17 puntos) para las correntinas, y 15 puntos de Belén Echeverría y Camila Suárez (10 rebotes) para Obras, que sigue en segundo puesto en la tabla general.

En el primer fragmento, Obras desplegó el juego que se esperaba en el interior, con Suárez como estandarte y un parcial de 8-2 que se mantuvo durante más de tres minutos sin variar. Corrientes Básquet no encontraba el modo de convertir hasta el tiempo muerto. Allí realizaron algunos ajustes y fueron a descansar con el marcador en 12-9, tras varias faltas de Obras.

Desde el comienzo del segundo habría mayor paridad, porque el equipo norteño encontró respuestas perimetrales en Aldana Duarte y Adrianna Murphy, capitalizando varios errores y faltas en ataque de las bonaerenses. Sin embargo, antes del cierre de esta mitad, Corrientes encadenó algunas pérdidas y apareció Echeverría, para sacar diferencia junto al aporte de Suárez y definir este segmento en 29-23.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia, con una Dalma Piri que mejoró sus porcentajes de tiros de campo a pesar de repetidas pérdidas de su equipo. Prendió todas las alarmas Sofía Cabrera cuando por un choque accidental sufrió un golpe en su cabeza y hombro, y tuvo que salir para recibir atención médica. Recién quedando 3 minutos, Julieta Tell volvió a convertir 7 puntos para no dejar morir la esperanza correntina.

Al inicio del último cuarto destacó la entrada en partido de Agustina Leiva, que hasta el momento había sido bien defendida. Corrientes llegó a ponerse a 4 puntos, quedando 6 minutos para el final, pero Obras obtuvo 7 puntos en prácticamente dos jugadas, y se volvió a alejar. Piri y Maribel Barzola volvieron a aportar cuando ingresaron, al igual que Julieta Tell, que encestó dos veces desde el perímetro y Valentina Numa que se mostró muy aguerrida al final, pero no fue suficiente.

Obras Sanitarias se asegurará el segundo puesto de la fase regular si derrota el lunes a Quimsa, mientras que las de Renato Novatti espera resultados para definir su posición y su rival en la siguiente ronda. Los playoffs comenzarán la semana siguiente, luego de que se completen todos los partidos de la fase regular.