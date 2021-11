Familiares de las personas alojadas en el recientemente inaugurado Complejo Penal N°1 de Paso Pesoa (Riachuelo), solicitan a las autoridades competentes (penitenciarias, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y DDHH), del Superior Tribunal de Justicia, y a los Legisladores; que se encuentren soluciones urgentes a las carencias, irregularidades y trato a las visitas, en su condición de ciudadanas y ciudadanos plenos de derechos. También dejan de manifiesto su preocupación por las condiciones generales de alojamiento a sus familiares en esta nueva unidad.

El traslado al nuevo complejo penitenciario se ha dispuesto muy aceleradamente, con cuestiones operativas respecto a su funcionamiento que aún no están resueltas completamente y que significan muchas complicaciones a la hora de sostener el vínculo con los familiares presos, derecho que por ley les asiste. La cárcel se halla a 21 km de la ciudad de Corrientes, con algunos tramos de ripio que son peligrosos y de difícil transitabilidad los días de lluvia. Para quienes no tienen movilidad propia hay un servicio público de pasajeros que pasa cada dos, dos horas y media. Lo que significa que para ingresar a las 14:00 hs, el familiar debe estar por lo menos un par de horas antes y debe salir a las 17:30 para no perder el colectivo de las 18:00 hs. El sector de espera dentro del penal se abre entre 30 minutos a una hora antes del inicio de las visitas (o sea a las 8:00 y a las 13:00 hs; pero por transporte o por las excesivas demoras en las requisas, están por lo menos dos horas antes en el acceso al penal. Aquí algunas cuestiones que necesitan soluciones.

PREINGRESO AL PENAL.

RESGUARDO CON TECHO en inmediaciones a la zona de estacionamiento. Para no estar expuestos a los rayos de sol, a la lluvia, al frio, o al calor extremo. Este resguardo debe tener un baño y acceso al agua potable. Hoy por hoy si fuera necesario, deben hacer sus necesidades a campo abierto. Todo este trato es inhumano y degradante, teniendo en cuenta además que muchas de las visitas son personas mayores que vienen con mucho esfuerzo y de lejos a ver a su familiar privado de libertad.

DISPONIBILIDAD DE CARRITOS TIPO SUPERMERCADO para transportar mercaderías, bultos, pertenencias, criaturas, ya que son más de 500 metros descubiertos los que tienen que caminar hasta llegar a la sala de espera del Penal. Muchas visitas son personas mayores, enfermas, discapacitadas o con bebes y niños. Ese tramo se hace largo y difícil, y un carrito sería una medida poco costosa que ayudaría mucho.

2.- INGRESO A REQUISA. Es en esta zona es donde existen los mayores inconvenientes. Muchas veces en ese sector, al ingresar a la sala de espera previa al sector de requisa, se topan con personal con escudos, armas y guardias con perros, en actitud intimidante.

REQUISA. Se hace lenta, larga y complicada. Demoran a veces más de una hora y media en pasar al salón de visitas. Y se pierde un tiempo valioso de estar con sus familiares. 4 veces pasan por distintas requisas, primero manual, luego por un scanner que determina densidades, luego un scanner detector de metales y luego la requisa corporal. Para todas esas instancias se abren y cierran paquetes y la requisa manipula la mercadería, rompe, desmenuza alimentos, mezcla los productos haciéndolos incomibles (jabón en polvo y azúcar, por ej.) En muchas oportunidades hay maltrato verbal y psicológico por el personal a cargo de la requisa. Se pide que la requisa sea más ágil y eficiente. Se debería incorporar un solo scanner corporal de Rayos X, como los de aeropuerto, que detectan más los elementos no permitidos, y no estos aparatos que revisan a medias. La repetición de las requisas manuales hace todo el proceso largo y desgastante, tanto para las visitas como para el personal de requisa.

PAQUETE. El mismo procedimiento ocurre para la entrega de paquetes, con el agravante que no se lo entregan de inmediato a los destinatarios, pasando horas y hasta un día hasta que lleguen a los mismos. Si en el paquete había alimentos elaborados (ya que la comida de Shonko es escasa y de muy mala calidad) ya llegan en mal estado de conservación.

ENCOMIENDAS: quienes son del interior no pueden recibir encomienda de larga distancia, porque el servicio penitenciario no admite el ingreso de los servicios de minibuses ni recepciona las encomiendas.

VISITAS INTIMAS Y GENERAL. Los sectores de visita íntima, son sucios, no se limpian entre visita y visita, se usan los mismos colchones. El tiempo es reducido y no hay provisión de profilácticos por parte del Servicio Penitenciario.

Hay días que en los sectores de visita íntima y general no hay agua, por lo que la higiene deja mucho que desear, no se pueden ocupar los baños y, en el salón general de visitas, no alcanzan las mesas y sillas; y hay quienes comparten este tiempo con sus familiares en el suelo.

CONDICIONES GENERALES DE ALOJAMIENTO. Cortes muy frecuentes de agua y luz, por largas horas. Hay una alternancia por sectores en el suministro de agua. Debieran incorporarse generadores eléctricos, grupos electrógenos para garantizar agua y luz independientemente de la provisión de energía de la DPEC.

Cloacas que se desbordan, porque no hay red cloacal instalada, sobre todo después de lluvias que inundan todas las cámaras sépticas.

COMIDA. La ración de la comida de Shonko es escasa y de muy mala calidad. Muchas veces la población penal se queda sin comer porque no alcanza para todos. Y no les está permitido cocinarse en sus pabellones, como hacían antes en la Unidad Penal 1 de la Capital. Por eso es tan necesario que se puedan entregar en tiempo y forma los paquetes de quienes llevan y de quienes envían encomiendas desde el interior.

COMUNICACIONES EN DIAS FESTIVOS. Piden que los días festivos de Navidad y Año nuevo puedan disponer las 24 horas de los celulares para estar en contacto las familias.

ACOMPAÑAN RECLAMO DE SUS FAMILIARES: Acompañan el reclamo de sus familiares por las demoras en la tramitación de pedidos de salidas transitorias, libertad condicional y asistida.

Acompañan el reclamo de sus familiares en la demanda de acceder a mayores cupos de educación y trabajo, sin restricciones.

EXIGEN NO SE TOMEN REPRESALIAS CON QUIENES HACEN OIR SUS RECLAMOS.

La medida que están tomando sus familiares es PACIFICA Y LEGITIMA, ya que todos tienen el derecho de peticionar a las autoridades.

PIDEN QUE SE CONFORME UNA MESA DE DIALOGO. Piden que se conforme una mesa de diálogo con autoridades del Superior Tribunal de Justicia, de los Ministerio de Seguridad y de Justicia, con representantes de los distintos pabellones y de los familiares y la participación de organizaciones de derechos humanos, para encontrar, entre todos, en base al dialogo, el respeto y el consenso, soluciones a los problemas aquí planteados y prevenir conflictos a futuro.

LAS MEDIDAS DE FUERZA SON PACIFICAS. Los petitorios de los internos del complejo penal están enmarcados en el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. El reclamo es pacífico y responsabilizan al Servicio Penitenciario y a las autoridades del Ministerio de Seguridad si hay represalias o represión.

FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DEL COMPLEJO PENAL N°1 DE CORRIENTES.

Teléfonos de contacto: (3794) 937074 / 069854.