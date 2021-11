Robaron un kiosco, se llevaron $20 mil pesos y arrojaron la caja registradora. Sucedió el fin de semana pasado. Ingresaron al local comercial exhibiendo un arma blanca. Fueron perseguidos por efectivos policiales. Al verse rodeados, arrojaron la máquina registradora y se dieron a la fuga. Estarían identificados y se realizarían allanamientos para lograr su detención. El ilícito se produjo alrededor de las 6:00 del sábado 6 de noviembre en un maxi quiosco ubicado sobre avenida Alta Gracia 2700. Los hampones ingresaron y con arma blanca se robaron $20.000 mil pesos llevándose inclusive la caja registradora.

Personal de la Comisaría 15ª a raíz del robo diligenció dos allanamientos, donde se cercó a los presuntos autores que se encuentran identificados. Estos al advertir su captura en una cancha arrojaron la caja registradora color negra no obstante el dinero aún no fue hallado por lo que no se descarta las próximas horas nuevos allanamientos ya que los autores se encuentran identificados con nombre y apellido aseguraron desde la fuerza policial.