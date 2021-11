El fiscal Gustavo Robineau, habló sobre el caso Lautaro Rosé y adelantó que se sumaron dos efectivos policiales y vuelven a ser 11 los imputados. Aclaró que si bien hay cámaras en la zona de la Costanera, en el lugar del hecho no hay. “Lo bueno es que hay testigos”, agregando que “el motivo de la persecución habría sido la agresión a un móvil policial”.

El fiscal Robineau aclaró que si bien en principio habían quedado nueve policías imputados por la muerte de Lautaro Rosé tras una persecución, ahora se sumaron dos más. Estas personas se sumaron a la causa ya que según el GPS de los móviles policiales, ellos también habrían estado en la zona del confuso episodio por Costanera Sur. “La tarea es lograr esclarecer lo que pasó esa noche. Ya se le pudo tomar declaración a todos los imputados, en realidad se le hace saber a los funcionarios por qué fueron involucrados en el hecho y a partir de esa instancia con el abogado que asumió la defensa comenzaron a diligenciarse medidas para reconstruir lo que pasó ese día y saber cómo fue el despliegue del accionar policial y, a partir de ahí, determinar cuál fue la responsabilidad cada policía”, explicó el fiscal.

“Su Señoría pidió las cámaras del 911 y de la municipalidad, y ahí podemos ver parte de lo que sucede en la Costanera pero no tenemos imágenes de la zona más crítica del hecho que es la zona del Boca Unidos y pasando la zona del club Boca Unidos. En ese lugar no hay cámaras, ahí debemos reconstruir los hechos en base a los testimonios, lo bueno es que tenemos testimonios”, sostuvo. Y señaló que “aparentemente hubo una situación contra un móvil policial y eso hizo que se origine la persecución”.