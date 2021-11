Huelga de hambre en la nueva cárcel de Corrientes. Los presos que fueron trasladados a la recientemente inaugurada Unidad Penal Nº1, protestan por el maltrato a las visitas, por la falta de agua y luz de forma reiterada, por la escasez y mala calidad de la comida, y por las restricciones a espacios educativos y de trabajo. El pedido de los internos y de sus familiares fue elevado este lunes a la jueza de Ejecución de Condena. Presentaron un habeas corpus con la firma de todos, contra cualquier tipo de represalia, pidiendo que no se les traslade a otras unidades por reclamar sus derechos. Dos cosas no se entienden. Una: la construcción del presidio deparó alrededor de 2 mil millones de pesos, como para que falten suministros vitales. La otra, los sentenciados estaban hacinados y en condiciones paupérrimas de supervivencia. Mejoraron sus estándares de vida en el nuevo predio, pero arreciaron las quejas. Algo no cierra.