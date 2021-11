Es por las citaciones de Messi y Paredes a la selección argentina: “No es lógico“. Ambos futbolistas fueron convocados por Lionel Scaloni para los compromisos ante Uruguay y Brasil pese a sus inconvenientes físicos. Con el calendario anual llegando a su fin, la acumulación de partidos comienza a sopesar en el físico de los futbolistas de elite y esto ha desatado ciertas tensiones entre los clubes, que pagan los salarios de los jugadores, y los seleccionados, que los necesitan para cumplir con sus objetivos. En un año particular, en el que los poderosos de Europa lograron incluso suspender las fechas FIFA de Sudamérica a principios de año por la pandemia del coronavirus, siguen sumándose conflictos y en esta ocasión es el París Saint-Germain (PSG) el que alzó la voz.

Leonardo, mánager del conjunto francés, fue el quien expresó fastidio este fin de semana luego de que la selección argentina anunciara las convocatorias de Leonardo Paredes y Lionel Messi para los choques contra Uruguay del 12 de noviembre y contra Brasil, el 16. “No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación”, declaró en diálogo con el portal Le Parisien.

El brasileño se mostró enfadado porque ambos jugadores están lesionados y el objetivo del club es que se recuperen, pero en caso de que reciban el llamado de su seleccionado, nada puede hacer: “Esto no es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”.

El mediocampista que pasó por el Zenit de Rusia tiene una lesión en “el cuádriceps derecho”, según informó el PSG en un parte médico publicado el 18 de octubre en el que anticipaba que su evolución demandaría varias semanas por lo que “su regreso a la competición está previsto para después del próximo parón internacional”. Sin embargo, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió incluirlo en la lista. En el artículo publicado este domingo, el medio francés revela la preocupación por parte del cuerpo técnico de Mauricio Pochettino: “Si su recuperación va bien, Paredes podría, por tanto, participar en el partido contra Brasil el 17 de noviembre. Pero después de cinco semanas sin competición, el riesgo de jugar un partido internacional con tanta intensidad sería enorme”.

Lógicamente, las alarmas están encendidas por la salud de Lionel Messi. El goleador de 34 años padece un “dolor en la rodilla tras una contusión”, según el último parte médico que indica que es a causa de “molestias en los isquiotibiales izquierdos”. Esta referencia sobre la rodilla está directamente emparentada a los “signos de contusión ósea” que expuso la resonancia magnética que se realizó hacia fines de septiembre, cuando fue reemplazado en el duelo ante Lyon. Esta lesión se produce cuando un golpe genera un sangrado interno en la zona, que generalmente se traduce en un hematoma y puede producir inflamación en ese sector.

Tal como adelantó Infobae días atrás, la Pulga decidió abandonar Francia con el objetivo de realizar una consulta con el personal médico de una clínica especializada en el tema de Madrid a raíz de las dolencias que lo tienen a maltraer desde que el venezolano Luis Adrián Martínez le pegó una brutal patada que casi lo lesiona de gravedad en un partido por Eliminatorias.

Messi estuvo presente en el campo de entrenamiento del PSG durante la jornada del viernes luego de realizar un viaje relámpago a Madrid. El futbolista rosarino continuó con su tratamiento especial en las instalaciones del club francés y el entrenador Mauricio Pochettino no lo incluyó en la lista de concentrados para el compromiso ante el Bordeaux por la Ligue 1 disputado el sábado que terminó con victoria para sus dirigidos por 3-2.

“Va a viajar por supuesto a la Selección. Es un compromiso internacional. Esperemos que pueda estar disponible para jugar en la Selección y pueda volver en las mejores condiciones”, se limitó a aclarar el técnico.

La Argentina jugará contra Uruguay en Montevideo el próximo viernes y luego, el martes 16, jugará el clásico en San Juan, en dos choques claves de cara al objetivo de clasificarse a Qatar 2022. La Albiceleste marcha segunda en la tabla con 25 unidades, a seis del líder Brasil. De conseguir resultados positivos en ambos duelos, el elenco de Lionel Scaloni sacar pasaje para el Mundial.