Se juega hoy, por la Liga Profesional de Fútbol, luego que ayer Boca y Newell’s se suspendiera por lluvia. El árbitro Patricio Loustau tomó la decisión por el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Se jugará este lunes a las 19:15.

El partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys fue suspendido a causa de la lluvia caída sobre la Bombonera que anegó el campo de juego e impidió la disputa de este encuentro correspondiente a la 23ª fecha de la Liga Profesional, por decisión del árbitro, Patricio Loustau, y se reprogramó para las 19:15 de hoy.

Loustau había decidido primero demorar el inicio del encuentro -pautado para las 21:30- esperando una mejora del clima; tras recorrer la cancha junto a sus colaboradores resolvió que no estaban dadas las condiciones para disputarlo.

Los dirigentes de ambos equipos fueron notificados por la LPF que el encuentro se disputará este lunes en el mismo escenario desde las 19:15. En ese horario también está programado el partido entre Racing y Lanús a jugarse en el Estadio Presidente Perón en Avellaneda. Por el momento no se informó si ese encuentro sufrirá alguna modificación.