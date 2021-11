Boca vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina: formaciones, hora y TV en vivo. El Xeneize enfrentará al Bicho este miércoles, desde las 21.10, por las semifinales del torneo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Con la ilusión intacta de levantar cabeza y estar cada vez más cerca del título, Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán este miércoles, desde las 21.10, por las semifinales de la Copa Argentina. A continuación, todo lo que tenés que saber del encuentro que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Cómo llega Boca a la semifinal de la Copa Argentina

El Xeneize, que perdió en las últimos dos fechas de la Liga Profesional, no marcó goles y tuvo una producción futbolística austera, llega a esta instancia del certamen luego de haber derrotado por penales a Patronato el 22 de septiembre pasado por los cuartos de final en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Anteriormente, le había ganado por la misma vía a River en el Superclásico de octavos.

Para esta cita en tierras cuyanas, Sebastián Battaglia sabe que no va a poder contar con Marcos Rojo, víctima de la sobrecarga muscular que sufrió ante Vélez. Los que sí estarán de regreso son Eduardo Salvio, recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y Sebastián Villa, quien mejoró su actitud y se ganó la confianza del DT, además de Jorman Campuzano, quien dejó atrás su lesión muscular en el cuádriceps que lo marginó.

Por estas horas, el entrenador del Xeneize estaría pensando en realizar dos modificaciones con respecto al equipo que cayó con Gimnasia. La primera sería la vuelta a la titularidad de Campuzano en lugar de Esteban Rolón y la segunda, de confirmarse, la gran sorpresa de Battaglia: Villa reemplazaría a Aaron Molinas y se integraría al ataque junto a Cristian Pavón y Luis Vázquez para pasar de un 4-3-1-2 a un 4-3-3.

Vale recordar que el extremo colombiano, que no juega con la camiseta azul y oro desde el 20 de julio, mantuvo un largo conflicto con el club que le valió tanto una sanción económica como deportiva, ya que lo hicieron entrenar solo. La semana pasada pidió perdón por su escandalosa marcha a su país y el viernes sumó minutos en la Reserva.

Cómo llega Argentinos a la semifinal de la Copa Argentina

Por su parte, el Bicho, que también fue derrotado en sus últimos dos partidos del torneo local y tampoco convirtió goles, accedió a esta fase tras haber vencido 2-1 a San Telmo de manera agónica en San Nicolás el último 13 de octubre. En octavos, por su parte, se había impuesto 3-1 sobre Gimnasia en Florencio Sola de Banfield.

Para este encuentro, Gabriel Milito introduciría cinco modificaciones con respecto al equipo que perdió 1-0 con Lanús el pasado viernes: Miguel Torrén, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Franco Moyano y Nicolás Reniero ingresarían por Carlos Quintana, Pablo Minissale, Matías Romero, Luciano Gómez y Mateo Coronel, respectivamente. Estas cinco variantes podrían convertirse en seis si la duda del técnico del Bicho entre Jonathan Gómez y Gabriel Carabajal se resuelve a favor de este último.

El rival de Boca o Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina

El ganador de este duelo en Mendoza se verá las caras en la gran final de la Copa Argentina con Talleres o Godoy Cruz, que deberán jugar la otra semifinal el viernes 12 de noviembre en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes de San Luis. El equipo que se consagre campeón de este torneo clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022, es por eso que es uno de los máximos objetivos del Xeneize.

La probable formación de Boca

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Sebastián Villa, Luis Vázquez y Cristian Pavón.

La probable formación de Argentinos Juniors

Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Gabriel Florentín, Elías Gómez; Gabriel Carabajal o Jonathan Gómez, Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos.

Los datos de Boca vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Online: TyC Sports Play

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza

Árbitro: Fernando Echenique.