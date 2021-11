“Estos votos son como el bicho canasto, que se reproduce adentro de su bolsa”, explicó alguna vez con su picardía habitual el ex gobernador de Corrientes, Julio Romero, explicando porqué en alguna urna habían aparecido más votos de los que se sufragaron realmente en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

En esta oportunidad las denuncias de fraude se dan en otra San Luis. La provincia. Donde se certifica que en un pueblo de ese distrito votó el 102% del padrón.

En una localidad ubicada al norte de la capital provincial, una candidata opositora aseguró que además “hubo sobres firmados por personas que no eran fiscales”. Transcurridas las elecciones del último domingo avanza el recuento final de votos para terminar de definir la conformación del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de las municipalidades de todo el país. En un pueblo de San Luis una candidata denunció fraude a raíz que según los datos oficiales votó el 102% del padrón.

El hecho ocurre en la localidad de Renca, 140 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. La denunciante es Ayelén Martínez, postulante municipal, quien realizó todas las presentaciones legales ante los organismos correspondientes alertando las anomalías detectadas “antes que se iniciara el recuento final de votos”.

“En las urnas hubo sobres de más, las autoridades de mesa desconocieron las firmas, y más de la mitad de los votantes no residen en la localidad”, manifestó en declaraciones a Agencia Télam la candidata del Movimiento Renovación Chacabuco. La fuerza salió segunda en los comicios del 14 de noviembre.

Martínez señaló que se encontraron “con votos de más en las urnas” y lo adjudicó a un “voto en cadena”. Qué significa esto: “Estaban muy pegados, necesitaban una tijera para poder separarlos”. Renca es reconocida en el país y en el exterior porque se celebra la fiesta religiosa en honor al Señor de Renca los días 3 de mayo de cada año, con la presencia de miles de devotos. En términos electorales hay “casi 600 personas habilitadas en el padrón en un pueblo que tiene 250 habitantes”.

Las elecciones que están bajo la mira por el voto del 102,6% del padrón -resultado publicado por la Secretaría Electoral de la provincia en su web oficial- tuvo como ganadora a la actual comisionada municipal, Romina Peralta de Fuerza San Luis. “Mientras haya un Peralta en la intendencia nunca va a ganar un Martínez”, expresó en su discurso la noche de los comicios evidenciando una disputa con la postulante del Movimiento Renovación Chacabuco.

El martes, vecinos de la zona se manifestaron frente a la Justicia Electoral de la provincia para reclamar por el presunto fraude en su localidad. “Desde temprano se hizo la denuncia el día domingo; se hizo una presentación en la Policía, ya que el oficialismo tenía la sede partidaria a menos de 80 metros de donde se llevaba a cabo la elección”, manifestó Martínez.

En la protesta hubo carteles con las consignas: “Basta de amenazas”, “Basta de fraude”, y “Basta de corrupción”. Entre las irregularidades denunciadas, contó que fueron identificados sobres que estaban firmados por gente que no estaba a cargo de las únicas dos mesas habilitadas. “Notamos, con uno de los fiscales del partido de izquierda, que los sobres estaban firmados con lapicera azul cuando firmamos todo el día con lapicera negra”, precisó. En declaraciones con Amanecer Informados, habló de firmas que “estaban truchadas”. “Vinimos a visibilizar esto que estamos viviendo como pueblo”, dijo la joven candidata de 24 años durante la marcha.

De acuerdo al sitio web del Gobierno de San Luis, votaron 594 personas, de las cuales 306 lo hicieron por Peralta que sacó el 52,40%; mientras que 255 sufragios fueron para la candidata de Movimiento Renovación Chacabuco que llegó al 43,66%. Mientras que el Movimiento Vecinal Independiente consiguió solo 23 votos (3,94%). Se computaron nueve sufragios en blanco y un voto comando. Ayelén Martínez aguarda tener novedades de la Secretaría Electoral luego que se termine de realizar el escrutinio definitivo.