Vallaron la Playa Arazatÿ para un evento privado. Sigue la polémica por el cierre de gran parte de la playa Arazaty por un evento privado. Hubo denuncias desde asociaciones vecinales que defienden la zona costera. Increíblemente el sábado por la noche y el domingo a la madrugada se valló el paseo ribereño desde la vereda. No se sabe con certeza si fue autorizado por el municipio capitalino. Abogados presentarían una acusación penal por usurpación indebida y otra por incumplimiento en los deberes de funcionario público. Un parador colocó rejas móviles y personal de seguridad para custodiar el perímetro. Se interrumpió el paso de la gente, complicando su desplazamiento. Si uno quería ingresar a la playa, debía abonar la entrada a la fiesta que se desarrollaba de cara al Río Paraná. Más allá de ser terreno municipal y ciudadano, también se invadió y ocupó comercialmente una propiedad del Estado Federal en el límite de Sirga. Amo y señor. Durante la jarana se contó con la presencia de Tini Stoessel.

No hay dudas, que el que no corre vuela, en Corrientes.