La víctima está internada en el Hospital Vidal en gravísimo estado. La atacaron de 10 puñaladas a metros de la basílica. El agresor fue perseguido y detenido por un turista que observó lo ocurrido. El sujeto tiene antecedentes, es oriundo de San Cosme y había llegado el día anterior en “procesión“. La víctima sería operada hoy. Una mujer, que se aprestaba a cerrar su puesto de ventas de artículos religiosos en un reconocido comercio de artesanos en la localidad de Itatí, fue atacada a puñaladas por un delincuente que la esperó hasta que la víctima quedara sola, para robarle la recaudación del día. El complejo de artesanos está al costado de la basílica y a sólo 50 metros de la comisaría. Los allegados a la mujer denunciaron que la zona está desprovista de vigilancia y por la noche es una “boca de lobo” por la oscuridad reinante.

Liliana López había decidido quedarse un rato más aprovechando el aluvión de turistas que, por el fin de semana largo y la peregrinación, habían llegado hasta Itatí para presentar sus respetos a la Virgen. Algo que, después de muchísimos meses de inactividad por la pandemia, prometía ser un fin de semana redituable para todos los vendedores de artículos religiosos, ubicados a la vuelta de la basílica. Se disponía a cerrar su negocio cerca de las 20:45 del domingo, cuando fue sorprendida por un joven que le exigió todo el dinero. La mujer intentó mediar con él, pero sin más le propinó al menos 10 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Varias de ellas afectaron sus pulmones y otros órganos vitales.

El ataque ocurrió a la vista de muchísimos testigos. La gran mayoría de turistas que llegaron a la localidad. Uno de ellos puso en fuga al delincuente y luego de perseguirlo, con ayuda de unos prefecturianos, logró reducirlo a metros del lugar. Liliana yacía tirada en el piso, perdiendo mucha sangre. La ambulancia del hospital ubicado a sólo 5 cuadras demoró más de media hora, lo que causó indignación entre los que se encontraban intentando contener a la víctima. La mujer fue trasladada de urgencia hacia la capital correntina; la unidad de emergencia ingresó directo hacia el Hospital Vidal, gracias a un cordón sanitario armado por efectivos policiales y de la Dirección de Tránsito.

En el lugar del hecho la Policía procedió a la detención de un sujeto identificado como C. S. Maidana, oriundo de San Cosme, quien había llegado en “peregrinación” hasta Itatí, aunque la finalidad claramente era otra, aprovechando el aluvión de turistas. Según confirmaron fuentes oficiales, el sujeto tiene antecedentes y estuvo detenido en varias oportunidades.

Lucero, una amiga de Liliana, dijo que había cruzado al atacante un rato antes en la casa de los promeseros, muy cerca de donde ocurrió el hecho, llevaba una botella de cerveza y “tenía un aspecto extraño en su rostro. Me dio miedo. Después escuchamos los gritos y las corridas de varios que salieron a perseguirlo. El lugar es una oscuridad total, un completo peligro”, explicó la mujer. Según indicaron fuentes policiales y médicas, Liliana fue ingresada el domingo por la noche a quirófano donde se le realizaron varios drenajes. Presentaba heridas en sus brazos en su espalda que comprometió los pulmones y otros órganos, además del cuello. Algunos testigos dijeron que el sujeto fue directo a asesinar a la mujer, ya que no cruzaron palabras. Ahora los investigadores tienen la última palabra, mientras el agresor continúa detenido.

Radio Dos

Diario época