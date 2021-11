En Paso de Los Libres, “los libreños apoyan el proyecto que apuesta al crecimiento”. El intendente reelecto, Martín Ascúa, analizó los resultados de los comicios del domingo 14/N, luego de alzarse con la victoria. “Fue una contienda muy compleja; el contexto nos jugaba en contra, pero la gente votó la mejor opción”, señaló. El domingo 14 de noviembre se llevaron adelante las elecciones municipales en quince comunas del interior de la provincia, en su gran mayoría administradas por el Frente de Todos. Los jefes comunales habían decidido a principio de año votar en esta fecha, acompañados de las elecciones legislativas generales, sin saber el resultado que vendría después.

Las victorias de ECO+Vamos Corrientes en los turnos electorales del 29 de agosto y 12 de septiembre (elecciones provinciales las primeras, y Primarias nacionales las segundas) anticipaban un contexto difícil para el Frente de Todos, que debía defender las comunas que tenía en su poder.

Fueron siete las comunas que pudo retener el frente justicialista (quince estaban en juego): Mercedes, San Roque, Esquina, Santa Lucía, Felipe Yofre, Paso de los Libres y Gobernador Virasoro. Este último es un frente vecinal (Frente Renovador Virasoreño) al que adhería el Frente de Todos. Entre las ciudades que se presentaban con más disputa electoral se destacaba Paso de los Libres: el intendente Martín Ascúa iba en búsqueda de su segundo mandato y competía contra Rodolfo Schiro como candidato a intendente de ECO que iba en la misma boleta que la del exjefe comunal libreño Eduardo Vischi.

La victoria fue para el candidato peronista, que obtuvo 14.917 votos que representaron el 50,8% de los votos en la ciudad. Schiro lo secundó, con 13.277 sufragios (45,29%).

El Intendente reelecto analizó el resultado de los comicios. “Estamos muy contentos de haber logrado la reelección, más aún en el contexto en el que nos encontrábamos, era una situación muy compleja, con resultados adversos y compitiendo contra la estructura del gobierno provincial”, señaló. “Luego de haber perdido los dos turnos electorales anteriores por 40 y 30 puntos, se nos presentaba una realidad compleja, pero salimos a charlar con los vecinos, a comunicar nuestras propuestas de gobierno, salimos a plebiscitar la gestión y la gente entendió el mensaje”, dijo.

Ascúa centró su campaña en la gestión municipal, separó y dejó atrás los comicios ya celebrados y “municipalizó” los comicios. “Salimos a recorrer los barrios con todo el equipo de trabajo, cada candidato fue a charlar y escuchar a los vecinos, y fuimos de frente a ofrecer nuestra plataforma de gobierno, entendiendo que tuvimos errores, que tuvimos muchos aciertos y explicando que hay un proyecto mucho más allá de estos cuatro años, que queremos llevarlo adelante y salimos a pedir el acompañamiento de los vecinos”, agregando que “le contamos a los libreños que muchos de nuestros proyectos quedaron truncos por cuestiones de la pandemia, pero que queremos la oportunidad para concretarlos, y la gente nos acompañó con su voto de confianza”.

“El contexto nacional fue difícil también, era una visión particular. El candidato de ECO también tiene una trayectoria muy grande y particular. Estaba seguro que se pudo comunicar la gestión, las propuestas y, por suerte, tengo la satisfacción porque la gente nos acompañó”, detalló. “Vamos a empezar a llevar la transformación que hicimos en Libres, en toda la provincia de Corrientes”, anunció Tincho Ascúa ante una multitud de vecinos que se congregaron para celebrar la victoria contundente durante la noche de aquel domingo, en la que los festejos incluyeron caravanas multitudinarias en las calles de la ciudad fronteriza. Reconoció los “momentos y una situación económica, muy difíciles. Pasamos juntos una catástrofe climática: tres libreños perdieron la vida aquel 8 de enero de 2019. Pasamos juntos la pandemia, muchos libreños ya no están con nosotros y para ellos también va nuestro homenaje. Pasamos juntos las balas de Tapebicuá (refiriéndose al atentado político contra Miguel Arias). Si quieren tirar, que tiren; nosotros estamos con el pueblo y vamos a seguir superando muchas cosas juntos”, remarcó el reelecto jefe comunal libreño.

“Desde el lunes vamos a seguir trabajando por la transformación de Libres y de toda la provincia de Corrientes; para construir la ciudad y la provincia que se merecen nuestros hijos”, manifestó. Consultado sobre su segunda gestión, remarcó que “se buscará avanzar en el turismo y el desarrollo a través del Parque Industrial”. Expresó que se seguirá trabajando en el déficit habitacional de la ciudad. Necesitamos hacer una profunda autocrítica y lograr que nadie se vaya, porque todos los compañeros son útiles”, comentó Ascúa sobre el rol del partido opositor este año. Sostuvo que “hay que empezar a buscar a otros sectores políticos porque con un partido sólo no alcanza”.

“El justicialismo debe hacer una autocrítica”

Al ser consultado por la situación del partido al que pertenece, el dirigente libreño no esquivó la pregunta y sostuvo que “es momento de ponerse a trabajar seriamente. Como partido nos debemos una profunda autocrítica, las urnas claramente han demostrado que no hemos podido consolidarnos como alternativa de poder en la provincia y ahora tenemos tiempo como para rearmarnos como espacio y como frente”, indicó.

“A nosotros no nos sobra absolutamente nada, por eso tenemos que trabajar con todos los sectores internos e incluir a todos los compañeros que se sientan parte de nuestro espacio; tenemos que lograr la normalización del partido con todos los compañeros adentro”, dijo. “Tenemos que tener la apertura para trabajar con los compañeros que ya están en el partido y con las nuevas figuras que van apareciendo en el escenario. Los intendentes son líderes territoriales que deben tener voz, como así también aquellos que tienen experiencia en el partido hace rato”, agregó.

Explicó que el partido debe tener dos ejes de trabajo. “Por un lado debemos tener un proceso democrático que nos organice internamente, pero siempre con todos los compañeros dentro del partido; y por otro lado debemos convocar a otros sectores políticos a conformar un gran frente, es sabido que ni el peronismo ni el radicalismo aglutinan a todos los votos de la gente y, es por eso, que debemos tener la apertura de trabajar con otros sectores en un nuevo proyecto de provincia”, cerró.

