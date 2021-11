Intensifican la vigilancia. Estricto control sanitario en el aeropuerto de Corrientes ante la amenaza Delta. El Ministerio de Salud confirmó el nexo epidemiológico de los últimos casos con Buenos Aires. El aeropuerto de la ciudad de Corrientes continuará con el control sanitario a todos los pasajeros internos. La decisión fue reforzada luego que el Ministerio de Salud precisara el nexo epidemiológico con Buenos Aires de los últimos siete casos reportados de la variante Delta.

Los aeropuertos de Argentina flexibilizaron en los últimos meses los controles para los pasajeros internos, es decir, para los que circulan dentro del país. “La mayoría de los aeropuertos ya no tienen retenes sanitarios, nosotros somos uno de los últimos”, señaló el intendente de la base aérea correntina, Martín Romero.

Aclaró que esta medida, sostenida durante toda la pandemia, trae complicaciones con los pasajeros. “No tenemos orden de levantar el retén, por ende, seguimos pidiendo la documentación que corresponde y tomando la temperatura, así como la higiene de manos”, asegurando que no detectaron casos recientes de coronavirus. “Pero la gente viene un poco ofuscada con el tema de tener que entregar documentación. Aducen que como del otro lado no se controla, para qué les controlamos acá”, comentó Romero.

MISIONES

Misiones levantó los controles sanitarios en septiembre tanto para los pasos terrestres como para el aeropuerto, aunque los mantiene para los extranjeros. En la región nordeste, solo Formosa mantiene el chequeo de documentación sanitaria similar a Corrientes. En el marco de los corredores seguros internacionales solo se implementa un estricto control de seguridad e higiene para los extranjeros. Para el tránsito interno se flexibilizaron los retenes y los argentinos pueden viajar solo con el carnet de vacunación contra la Covid19. El control de documentación es similar al que hasta hace meses se implementó en los portales terrestres. Los pasajeros deben presentarse con test de antígenos, el carnet de vacunación o el certificado de alta de Covid19. “Hace bastante no tenemos detección de casos”, indicó Romero.

El personal de sanidad continúa realizando hisopados en los casos que se requiera, en el sector de arribo internacional del aeropuerto correntino. Esa área sigue desocupada de su función original, porque en Corrientes todavía la Nación no habilitó el corredor seguro para el transporte aéreo extranjero.