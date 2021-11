“Podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes”. Aseguró que no llegó al poder para arrodillarse y “cumplir las exigencias de los acreedores”. Alberto Fernández volvió a cargar contra Mauricio Macri: “Yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos”, afirmó el presidente, en referencia a una frase que dijo el exmandatario la semana pasada. “Lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quienes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, sostuvo Fernández ante representantes de la CGT y de organizaciones sociales.

El último fin de semana, Macri participó en La Noche de Mirtha y aseguró que, si Juntos por el Cambio ganaba en 2019, “arreglábamos la deuda con el FMI en cinco minutos”.

“Como estaban las elecciones de por medio, no querían extender hasta saber quién iba a gobernar. Si ganábamos la elección, lo arreglábamos en cinco minutos. De hecho, le ofrecí a Alberto Fernández extenderle los plazos de la deuda con el sector privado y él se tomó un año para hacerlo con Guzmán y negoció mal y más caro”, sostuvo el expresidente.

Este viernes, Alberto Fernández tomó esa frase para cargar contra al exmandatario: “Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan, que él, el problema de la deuda, lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones”, lanzó. El presidente volvió este miércoles de su gira europea, donde se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Si bien no hubo avances concretos en la negociación, al menos buscó aliviar tensiones luego que realizara varios discursos de campaña durísimos con el organismo. Ahora, en suelo argentino, el presidente volvió al tono crítico contra “los acreedores”.

POLARIZACIÓN

Alberto Fernández apuesta a la polarización: “Nos dejaron 53% de inflación y 38% de pobreza”. En el último tramo de la campaña electoral, el oficialismo buscará reforzar el voto propio y volverá a apostar con fuerza a la polarización. “Pasaron esos años trágicos de la Argentina que nos dejaron 53% de inflación y 38% de pobreza y cuando empezamos a levantarnos cayó la pandemia, y fuimos a pelearla. Conseguimos vacunas, me denunciaron por envenenar gente, pero no escuchamos y hoy tenemos unos de los índices de vacunación más alto en el mundo”, dijo este viernes Alberto Fernández.

A nueve días de las elecciones, el mandatario pidió el voto para el Frente de Todos: “Hay una argentina que está muy cerca, que es la crece al 10% por año. Es una Argentina que crea empleo, que no reniega de la política y que se avergüenza de los especuladores que gobernaron”, sostuvo. “Esa Argentina pongámosla de pie, saquémosla a la calle y el próximo domingo cuando lleguemos a votar votemos por el futuro”, concluyó.

