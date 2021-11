Ahora amenazó a su ex con un cuchillo. Estuvo 8 años preso y volvió a ser detenido por esta amenaza. Se trata de un sujeto apodado “Mono”, quien ya había estado privado de su libertad. Estaba fuera de control, amenazando a su ex pareja con un cuchillo y también al personal policial que logró detenerlo y llevarlo a la Comisaría Séptima. Alrededor de las 15:45 de este miércoles, policías del Destacamento San Marcos, recibieron una llamada del 911. Se denunciaba un hecho de violencia de género en un domicilio del barrio San Marcos, donde un sujeto estaba fuera de control, empuñando un arma blanca y amenazando de muerte a su ex pareja. El sujeto de apellido Saucedo de 28 años, apodado “Mono”, también amenazó al personal policial cuando se hizo presente, por lo cual se solicitó colaboración de otros móviles cercanos. El hombre, que se mostraba muy violento, fue detenido.

Desde la policía, destacaron que el detenido pasó 8 años preso por una causa de homicidio y tiene extensos antecedentes policiales. Fue alojado en la Comisaría Séptima de nuestra capital.