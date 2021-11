En este programa nacional, más de 33 mil mujeres se inscribieron en el Programa “Mi Pieza”. Desde la cartera social, resaltaron que, las primeras 48 horas de la segunda convocatoria del programa Mi Pieza, se inscribieron 33 mil mujeres, lo que superaría las 100 mil inscriptas junto a las que se anotaron en el primer llamado.

Más de 33 mil mujeres se inscribieron en el segundo llamado para adquirir el Programa “Mi Pieza” apuntado a refacciones y ampliaciones de viviendas de barrios populares, que equivale a casi 8 mil millones de pesos de inversión del gobierno nacional, según informó el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta.

Desde la cartera social, resaltaron que las primeras 48 horas de la segunda convocatoria del Programa “Mi Pieza” se inscribieron 33 mil mujeres, que superaría las 100 mil inscriptas junto a las que se anotaron en el primer llamado.

La inscripción seguirá abierta hasta el 28 de noviembre y el sorteo para definir las beneficiarias se realizará el 8 de diciembre, explicaron desde la cartera social. Aclararon que en el próximo sorteo participarán las mujeres que se inscriban durante este segundo llamado sumadas a las casi 70 mil que pertenecen al primero y que no salieron sorteadas en octubre.

En la primera edición de este programa se adjudicó financiamiento para 35.186 mujeres, que significa una inversión social de 8 mil millones de pesos, que comenzaron a ser utilizados.

La línea de financiamiento depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a través de su cuenta en Anses.

La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mil mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Según los datos que se desprenden del formulario de esta nueva inscripción, la mayoría de las mujeres (63%) que se sumaron en estos dos días solicitó $240.000 con el objetivo de destinarlos a ampliar sus viviendas, mientras que el 27% también solicitó ese monto, pero para realizar más de una obra de refacción. A su vez, el 8% apuntará a refaccionar el techo, informó el Ministerio a través de un comunicado.

Respecto a quienes postularon para obtener $100.000, tienen previsto el mejoramiento y la construcción de paredes internas divisorias las obras de mayor proyección. También hay quienes, de salir sorteadas, destinarán el dinero a mejoramiento de aberturas, pisos o a trabajos de plomería y/o electricidad, según consignaron.

“La importancia estratégica de Mi Pieza es que apunta a revertir situaciones críticas que son producto de la pobreza estructural”, señalaron desde la cartera cuyo titular es Juan Zabaleta. Un 43,5% de las nuevas inscriptas declaró vivir en situación de hacinamiento crítico, es decir que conviven tres o más personas por ambiente; mientras que para el 30,2% el hacinamiento sería “moderado” ya que conviven entre dos y tres personas por ambiente.

La estadística replica los números de la primera edición.

De este mismo grupo de inscriptas, un 11% declaró haber sufrido alguna vez violencia de género, y el 17,6% son hogares mono marentales, es decir hogares en los cuales la mujer es el único sostén de familia.

De esta manera, se resalta un carácter de género prioritario a la hora del diseño de políticas públicas como Mi Pieza. Otro dato relevante que apunta a la ampliación de derechos, es que 13,1% de las inscriptas tiene a su cargo una persona con discapacidad.

Señalaron que ‘Mi Pieza’ es compatible con cualquier prestación social, incluido el Programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Sobre quienes pueden inscribirse, precisaron que el programa está destinado a “mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del Renabap. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en el sorteo de octubre”.

Se aclaró que “si una mujer ya se inscribió y no salió sorteada en octubre, no es necesario hacer ningún otro trámite para participar del próximo sorteo”.

LINK DE INSCRIPCIÓN

https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza