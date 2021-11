Por violencia de género, en Corrientes se registraron casi 2 mil casos de violencia de género y familiar en lo que va del año. La cifra corresponde al registro del Consejo Provincial de la Mujer. El Gobierno de Corrientes, a través de un trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de la Mujer y la Dirección de Estadística y Censos, presentó esta mañana los registros correspondientes al período enero – noviembre 2021 de casos de violencia de género y/o familiar, otras consultas y atenciones llevadas a cabo por el equipo interdisciplinario del Consejo.

Se refieren a casos atendidos en todo el territorio provincial que totalizan en ese lapso casi 2 mil, de acuerdo al informe dado a conocer. La presentación tuvo lugar en el SUM del Ministerio de Coordinación y Planificación y en la oportunidad se hicieron presentes la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana; el director de Estadística y Censos, Francisco Bosco; la vicepresidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, representantes de la municipalidad de Corrientes y la concejal, Florencia Ojeda.

La titular del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana, dio cuenta que el trabajo presentado refleja el número de personas atendidas por el área que dirige, de enero a noviembre de 2021, “donde se han atendido casi 2 mil casos sobre violencia de género y familiar, en función de revalorizar a la mujer correntina, ya que hay una institución que la acompaña día a día”.

“La violencia de género y la familiar comprenden una relación de poder desigual, de género, por el hecho de ser mujer y familiar al ser un miembro del grupo, independientemente del género”, puso de relieve Quintana, quien aportó que los casos atendidos –generalmente- corresponden a violencia de género en cuanto a lo físico, psicológico, económico y sexual.

El titular de la dirección de Estadística y Censos, Francisco Bosco, valoró este espacio de muestra para “cristalizar, transparentar y democratizar a través de la web y redes oficiales este registro, con apoyo metodológico y científico, para conocer la realidad de este tema tan delicado”.

Bosco detalló que en el mismo trabajo se plasman indicadores para tomar posteriormente políticas públicas, a partir de datos como los de franja etaria de agresores, convivencia entre las partes e independencia económica de la víctima, “a través de estándares de nivel nacional y mundial, para mejorar la calidad de vida de los correntinos, optimizando los recursos del estado”.

EN DETALLE

Durante su exposición, Sonia Quintana detalló que en el período de enero a noviembre, los casos de violencia de género o familiar registrados por el Consejo Provincial de la Mujer e informados por la Dirección de Estadística y Censos fueron casi dos mil, con estos porcentajes:

Según sexo: 97,5 mujeres 2,30 varones.

Según tipo de violencia: 36,6 violencia física. 30,3 psicológica. 16,9 económica. 11.8 sexual. 3,6 otras cuestiones y 1 simbólica.

Según modalidad de violencia: 93.3 domestica, 1.9 otros. 5,20 no informado.

Según la duración de la violencia: 3.40 menos de un año. 39,1 de 1 a 10 años. 31,2 más de 10 años. 31.3 no informado.

Según convivencia de la víctima con el agresor: 58,7 no conviven con el victimario. 29,3 no informado. 11,9 conviven.

Según la franja de edad de la víctima: 3,80 menor de 19 años. 60,5 de 20 a 39. 27,0 de 40 a 60 años. 1,5 más de 60 y 7,30 no informado.

Según situación laboral de la víctima: 35,1 bajo tareas de cuidado sin remuneración. 34,6 no informado. 30,3 con ocupación.

El promedio de casos atendidos por días fue entre 10 a 15 personas. Las atenciones fueron un 76% en Capital y un 24% en el interior.

Mientras que el detalle de registros totales reflejó lo siguiente:

Mesa de entrada: 1.902 atenciones.

Violencia de género o familiar: 941 casos.

Capacitaciones virtuales: 925 participaciones.

Repatriaciones: 3.

Femicidios: 4.

También se informó sobre el desarrollo de Talleres realizados en macramé, intervención de muebles, electricidad, manos y pies, decoración y fotografía, que contaron con 200 asistentes.