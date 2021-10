La venta se inicia este miércoles en Corrientes. El precio de las entradas para el Super 20. La Conferencia Norte Zona 2 (Regatas, Oberá TC, San Martín, Comunicaciones y La Unión) jugará sus partidos en la cancha del Remero entre el 9 y el 15 de octubre. Se permitirá un aforo del 50% y habrá precios diferenciados para socios del club. Los interesados en asistir a los partidos deberán presentar carnet de vacunación para adquirir las localidades. Este miércoles 6 de octubre iniciará la venta de entradas para la segunda etapa del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, que se disputará en el estadio José Jorge Contte del 9 al 15 de octubre con un aforo del 50%.

En la cancha de Regatas, tendrán lugar los partidos correspondientes a la Conferencia Norte Zona 2, que tendrá como participantes a San Martin, Comunicaciones, Oberá Tenis Club, La Unión y Regatas.

Serán dos jornadas por día, con el primer partido a las 19:00 y el segundo a las 21:30 horas. Siendo el clásico correntino entre Regatas y San Martin, el plato fuerte de esta instancia, el domingo 10 a las 21:30 horas.

FIXTURE

9 de octubre

19:00 | Comunicaciones – La Unión

21:30 | Oberá – San Martín

10 de octubre

19:00 | La Unión – Oberá

21:30 | San Martín – Regatas

12 de octubre

19:00 | Oberá – Comunicaciones

21:30 | Regatas – La Unión

13 de octubre

19:00 | La Unión – San Martín

21:30 | Comunicaciones – Regatas

15 de octubre

19:00 | San Martín – Comunicaciones

21:30 | Oberá – Regatas

VALOR DE LAS ENTRADAS

La venta de las entradas y abonos arrancará este miércoles a las 16:00 en la sede del club y será con la presentación del carnet de vacunación de Covid19, además los socios deberán presentar el carnet con la cuota societaria al día.

Las plateas se podrán adquirir con abonos para las 5 noches que tendrán un costo de $3.500 (tres mil quinientos pesos) para socios y $5.000 (cinco mil pesos) para no socios. De querer adquirir por un día el costo de las plateas será de $1.200 (mil doscientos pesos) para socios y $1.500 (mil quinientos pesos) para no socios.

El valor de las entradas populares quedó fijado en $200 (doscientos pesos) para socios y $400 (cuatrocientos pesos) para no socios.