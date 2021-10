Tras la pandemia, volvieron a salir desde Corrientes los viajes de egresados. Una imagen común, que se había terminado con la pandemia, volvió a observarse anoche en la Costanera Sur. Al menos seis colectivos de egresados partieron rumbo a centros turísticos con algunas características novedosas a tener en cuenta. Al menos seis colectivos con egresados, de dos empresas de turismo, partieron anoche desde la Costanera de Corrientes, rumbo a Bariloche y Carlos Paz, en lo que fue la vuelta de los viajes de ese tipo en la ciudad.

Con la pandemia, estas excursiones se habían suspendido, lo que más allá del particular divertimiento implicó el cierre de algunas empresas que, definitivamente, bajaron sus persianas o cambiaron de rubro. “Fue un año muy particular. Muchos arriesgaron a pagar el viaje, aun sabiendo que por ahí no se hacían, pero hoy estamos saliendo y hay mucha alegría”, agregó.

Radio Dos