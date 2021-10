Un automovilista despistó con su auto en plena ruta 12. No hubo que lamentar personas lesionadas, solo daños materiales. El ciudadano posadeño volcó con su automóvil ayer minutos antes que se destara una tormenta en la región. Afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales.

Ocurrió alrededor de las 17:25 en el km 1.268 de la ruta nacional 12, cuando el vehículo Toyota Corolla Xei 1.8 6M/T, tipo sedán 4 puertas, conducido por el ciudadano de apellido Yerusalmi, domiciliado en Los Jilgueros de la ciudad de Posadas, Misiones, se dirigía a la ciudad de Ituzaingó. De acuerdo a la información brindada por la Comisaria Segunda de Ituzaingó, que toma conocimiento del hecho por encontrarse dentro de su jurisdicción, el conductor fue examinado por el médico de guardia del Hospital Billinghurst, quien informó que no tenía lesión alguna y fue dado de alta. Producto del despiste, el rodado sufrió daños materiales, fue remolcado por una grúa para ser entregado a su conductor. Al existir solo daños materiales, no se iniciaron actuaciones judiciales y se puso en conocimiento del fiscal en turno.