La campaña comienza el martes y será con turnos. Desde la Dirección de Inmunizaciones explicaron que la aplicación de las vacunas comenzará simultáneamente en toda la provincia. Tras la aprobación de la vacuna Sinopharm para el rango etario de 3 a 11 años, se puso en marcha en todo el país el operativo para iniciar con la vacunación el martes 12 de octubre. Corrientes no es la excepción, y el estado de los preparativos fueron difundidos por el área del Ministerio de Salud Pública a cargo.

“La inscripción arrancó anoche a las 21:00 y por los datos que me pasaron desde la SuSTI, ya superamos los 35 mil anotados, por lo que la convocatoria avanza muy bien. La vacunación va a comenzar el próximo martes 12 de octubre”, detalló la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero. “En el caso de Corrientes, la vacunación se realizará con turnos otorgados, como se venía haciendo con las otras poblaciones”, agregó. “Como la vacuna que se va a aplicar es la Sinopharm, que ya tenemos porque se la estamos aplicando también a los adultos, y como además el sábado recibiremos otra partida de 30 mil dosis, tenemos la provisión suficiente en todos los vacunatorios como para comenzar simultáneamente en toda la provincia”, remarcó.

Aclaró que a diferencia de lo que pasa con los adultos, que se pide un intervalo entre la vacunación de la gripe y el neumococo y la del coronavirus, en el caso de la vacunación pediátrica, esos tiempos no son necesarios. “Si un niño va a un vacunatorio a completar su calendario de vacunación esta semana, y si para la semana que viene le sale el turno de vacunación para el Covid19, no hay problema, porque no se requieren intervalos”, cerró.