En la ciudad de Mercedes, una mujer suboficial con el grado de cabo del Ejército Argentino denunció abuso sexual por parte de un superior. Forma parte de las filas del Ejército Argentino. Los hechos habrían sucedido meses atrás. La Fiscalía actuó en consecuencia.

La cabo de las filas del Ejército denunció a su superior por supuesto abuso sexual simple. El sometimiento a la mujer habría comenzado hace un año. La denuncia se realizó en abril ante la fiscalía de Mercedes. La respuesta fue inmediata. Desde la fuerza militar no acataron las restricciones.

Intervino en una causa de supuesto abuso sexual simple, el fiscal Adrián Casarrubia desde la Unidad de Investigaciones Concretas (UFIC). El avance en las diligencias hizo que el hecho tenga un dictamen favorable en pocos meses. “Se logró la acusación formal por el delito de abuso sexual simple”, aseguró la abogada patrocinante Soledad Marteganni.

La mujer denunciante hace dos años cumple funciones en el Ejército con asiento en Mercedes, de donde es oriunda. Hace un año comenzó a recibir mensajes de texto a su teléfono celular personal, de índole sexual, por parte de un capitán a quien, cansada de los ataques, decidió denunciar. El hombre identificado como G.D.M. sigue cumpliendo funciones dentro de la fuerza militar. “Fue un trabajo impecable de la Fiscalía del doctor Casarrubia. Al día siguiente de la denuncia se lograron las medidas restrictivas; sin embargo, desde el Ejército no se acató. Por ello se realizó otra denuncia por incumplimiento. Y en la semana logramos la acusación formal”, agregó la letrada. Se espera que en noviembre se eleve la causa a juicio.

LOS ATAQUES

La denunciante comentó que primero comenzó a recibir mensajes de texto a su teléfono personal móvil, de índole sexual, y luego se dieron episodios de besos en el cuello y manoseos por parte del capitán cuando estaban solos en un compartimento por cuestiones laborales. Un día dijo “basta” y decidió denunciarlo. “Fue difícil porque ella continúa en servicio y el superior también, a pesar de la acusación por el delito de abuso sexual”, señaló Marteganni. Tras la denuncia hubo otras dos mujeres más que manifestaron los mismos abusos. Se supo, además, que tres soldados se dieron de baja para evitar conflictos con el capitán.

“Lo que sufrió y sigue manifestando ser víctima desde la denuncia, es de hostigamiento y violencia laboral. Al menos debería el Ejército dar el pase de disponibilidad hasta tanto se resuelva la situación judicial del denunciado”, dijo la abogada. El caso tuvo repercusión en la sociedad por la gravedad de la acusación contra un superior integrante de una fuerza militar.

“Nadie esperó que se avance tan rápido con las restricciones, eso habla de un trabajo ejemplar desde la Fiscalía de Mercedes”, reiteró la abogada. “Lamentamos que desde la institución no lo hayan acatado”, indicó. Los mensajes en redes sociales tras conocerse el caso, no se hicieron esperar. Más aun, teniendo en cuenta que se trata de un jefe perteneciente a una fuerza militar contra un integrante de menor rango.

“Esperamos que la Justicia actúe en consecuencia, no podemos permitir que por tener superioridad o un cargo importante impongan sus órdenes, más contra la integridad sexual”, escribió una mujer indignada por la noticia. Mujeres que denunciaron hechos similares en otras fuerzas de seguridad, esperan que la Justicia brinde respuestas. Es un precedente este caso puntual del Ejército, porque de inmediato la Fiscalía ordenó restricciones de acercamientos y se espera en pocos días tener una fecha de la causa de elevación a juicio. “De darse una fecha en las próximas semanas, será de destacar aún más ese accionar judicial”, señaló por su parte la abogada patrocinante. Destacó el acompañamiento del Ejército, desde Buenos Aires, y lamentó que en Mercedes la respuesta sea contraria. “Los pasos legales siguen su curso y aguardamos una pronta solución para todos estos casos”, agregó la doctora Marteganni.

