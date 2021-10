Para Martín Fabro, este “es un resultado que lastima, estamos golpeados”. En un partido clave Boca Unidos perdió 2 a 1 en condición de local ante un rival directo en la lucha por un lugar en el reducido, y tras el encuentro uno de los técnicos del “aurirrojo” Martín Fabro definió que “es un resultado que lastima, estamos golpeados”. Boca Unidos sufrió una dura derrota este domingo ante Defensores de Pronunciamiento, que lo dejó muy complicado en sus chances de acceder al “reducido” para luchar por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Uno de los entrenadores del “aurirrojo”, Martín Fabro hizo su análisis en la zona mixta del estadio “Leoncio Benítez” tras al juego ante Depro. “Es un resultado que lastima, porque después de un primer tiempo de lo mejor que hemos hecho, pasar a un segundo tiempo diferente de todo punto de vista, la verdad estamos golpeados, porque no entendés esos cambios anímicos durante el partido, es un resultado que no lo esperábamos”. Tratando de entender la diferencia entre los dos períodos que tuvo Boca Unidos, Martín Fabro comentó, “la explicación es que entremos en esa burbuja de dudas que tuvimos todo el campeonato, y después de un primer tiempo excepcional, entramos haciendo un segundo tiempo muy malo, y se nos empezaron a venir, no tenían nada que perder y nos terminaron ganando el partido”. Sobre los cambios que hicieron para intentar dar vuelta la historia, Martín Fabro comentó que “en líneas generales después de ver el primer tiempo que hicimos, queríamos tocar el equipo porque estaba bien, después del gol comenzás a tirar cambios y, obviamente, que todo se hace cuesta arriba”.

En cuanto a la falta de intensad que tuvo el “aurirrojo” en el complemento, Fabro analizó los motivos, “nos faltó convencimiento, es muy complejo de tratar de meterse en la cabeza de cada uno, los movimientos del primer tiempo son todo lo que trabajamos en la semana, el movimiento de los laterales hacia adentro, el movimiento de los extremos hacia afuera, profundidad, llegamos al área con gente, pero bueno todo eso queda en la nada cuando vos ves el resultado y el rendimiento del segundo tiempo, ahora hay que seguir trabajando mejorando y seguir ajustando estas cosas”.

Haciendo referencia a que Boca Unidos sintió el golpe del empate de Depro, Fabro comentó que “esto es algo que viene pasando a lo largo de todo el torneo, que no sólo lo vemos nosotros, lo ven todos, y son esos los momentos donde el equipo tiene que responder; hay momentos donde el equipo tiene que asumir ese rol, estábamos ganando 1-0, y si nos meten un gol tenemos que seguir igual. La verdad es que se ha hecho un mal segundo tiempo y ahí está el resultado”. Ante la consulta sobre si había que trabajar en la parte anímica del plantel para encarar el próximo partido, Martín Fabro afirmó que “cuando a nosotros nos han hecho goles acá lo hemos podido ir a buscar, es un equipo que hace goles el nuestro, pero la realidad es que a lo largo del campeonato hemos recibido muchísimos goles y, para estar peleando arriba o entrar al reducido tenés que bajar el margen de error, y la verdad es que somos un equipo que tenemos muchos goles en contra, y son todas cosas que venimos viendo y se siguen repitiendo”.

Sobre las posibilidades del “aurirrojo” para soñar con meterse en el “reducido”, Fabro explicó “matemáticamente tenemos chances, tenés que salir a buscar los nueve puntos que te quedan, pero la realidad es que tenés que cambiar un montón de cosas para poder meterse, sino obviamente que clasifican los mejores y en este momento no estamos metidos para nada”. Fabro comentó como se encontró con el vestuario post partido, “el golpe es fuerte, es Boca Unidos, tenemos que estar más arriba, la realidad es esa y nosotros lo sabemos”.

