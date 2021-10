Fue violada en manada, tiene miedo de salir a la calle y solicita ayuda. La adolescente es menor de edad y debe convivir en Mburucuyá con sus agresores. Denuncian encubrimiento por parte de la justicia. El hecho ocurrió en octubre de 2020 y la causa no tiene detenidos. Una joven menor de edad que fue violada por cuatro hombres en Corrientes aseguró que se cruza todas las semanas con sus agresores y que tiene miedo de salir sola. “Me toca revivir el dolor de lo que viví, cruzármelos en el pueblo dos o tres veces por semana“, aseguró. Ocurrió en octubre de 2020 y la causa no tiene detenidos. Según comentó la víctima, solo logró una medida perimetral que afecta a solo uno de los cuatro violadores.

“Me toca salir solamente con familiares, si es que quiero salir a distraerme porque tengo miedo que me pase algo, no sé qué hacer las veces que me cruzó alguno. Estoy cansada del miedo, de la injusticia, de la falta de justicia porque siento ausente tanto al juez como el fiscal, es imposible que haya pasado un año y me traten a mi como la culpable de todo”, comentó y amplió que “hay una perimetral hacia uno solo de los abusadores, pero fue porque yo la pedí. Me citaron muchas veces a declarar, a volver a decir lo mismo, a volver a acordarme lo que pasó. Siendo que a ellos poco y nada. No hay contención del Estado”.

