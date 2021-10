Eduardo Tassano aseguró que “tenemos la firme posición de realizar el carnaval 2022”. El intendente de la Capital, habló sobre la realización del carnaval correntino para el año que viene, expresando que “estamos analizando, hay una firme posición que se realice, como lo conocíamos no, sin dudas que no, vamos a buscar una alternativa para reflotar la fiesta, hay muchas partes interesadas, con los meses que faltan no hay forma de hacerlo como antes lo conocíamos, se está analizando número de días, competencias, público, aforo, y no se va a tardar mucho en definiciones”.

El intendente, sobre la posibilidad de realización del carnaval correntino 2022, manifestó que “estamos analizando, hay una firme posición de que se realice, como lo conocíamos no, sin dudas que no, vamos a buscar una alternativa para reflotar la fiesta. Hay muchas partes interesadas, con los meses que faltan no hay forma de hacerlo como antes lo conocíamos, se está analizando número de días, competencias, público, aforo, y no se va a tardar mucho en definiciones”.

PLAYAS

Sobre la habilitación de las playas e inauguración de la temporada, expuso que “empezamos la temporada de playa, con normalidad burbuja, estaremos atentos a cómo vaya desempeñándose la pandemia durante este tiempo, será durante 7 meses”. De la visita del ex presidente Eduardo Duhalde, dijo que “fue una presencia muy buena para nosotros, compartimos muchos temas de actualidad, y muchos temas históricos para la ciudad; con su visión latinoamericanista está promoviendo la extensión de tierras en su libro, es un tema complejo”. Mencionó que “lo que más me gustó fue esa esperanza que nos dio para recrear un pacto como en España, para disminuir las brechas, y que todo el país tome un rumbo”.

Sobre la campaña hacia el 14 de noviembre, mantuvo que “va a ser una campaña intensa, nuestro equipo tiene cosas definidas en cuanto al mensaje y los objetivos de los candidatos, estamos preparándonos con todo para salir a comunicar a los vecinos”.