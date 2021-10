En la esquina de San Martin y La Rioja, una mujer se encadenó junto a su hijo en el acceso al Instituto de Vivienda de Corrientes. La madre, junto a su pequeño hijo, se encadenó esta mañana a la puerta de acceso de las oficinas, en pleno centro de Corrientes. Exige ser atendida. “Quiero mi techo propio”, dice un cartel que tiene en sus manos. En la sede del organismo provincial de La Rioja y San Martín, Alejandra Gómez, reclama por una vivienda. Afirmó que hace 17 años espera que le otorguen una, y que hasta ahora no le dieron ninguna respuesta concreta. Tiene dos hijos, es costurera, y sufrió violencia de género. Remarcó que se quedará hasta que le brinden una solución. Alejandra comentó que “mi petición pasa por un techo propio, yo voy a pagar mi casa, hace 17 años que estoy esperando, siempre que vengo me dicen ‘vení la semana próxima’”. La mujer comentó que “tengo dos hijos, el mayor se dedica a ayudante de albañil”.

“Me cansé que me mientan en la cara, les dije ustedes no saben lo que pasa la criatura, vivo de alquiler en alquiler” destacó.

Alejandra describió que “vivo en una casita chiquita, sufrí violencia de género” y detalló “soy costurera, limpio casas, fui niñera”. Por último, remarcó que “hasta que no me den una solución no me voy a ir de acá”.

Radio Dos