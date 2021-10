Alcanzó la clasificación al Final 8. Venció a Regatas por 80 a 74 y se aseguró uno de los dos lugares de la zona en la instancia final de este Super 20. Fue el primer clásico correntino de la temporada. El correntino Ramírez Barrios fue figura del “derby”. San Martín comenzó con mucha intensidad y terminó sufriendo más de lo esperado. Pero redondeó una noche positiva y se llevó el triunfo ante Regatas por 80 a 74, en el primer clásico correntino de la temporada que dio continuidad a la agenda de la Conferencia Norte 2 del Súper 20.

Con público en la cancha, el equipo que dirige Diego Vadell alcanzó su récord de 5-2 y logró asegurase un lugar en el Final 8 del torneo, que se jugará en sede única del 21 al 24 de octubre. Regatas en cambio, lleva un récord de 1-5 y le quedan tres partidos donde no podrá ceder y esperar por otros resultados.

El correntino Fabián Ramírez Barrios fue la figura con 24 puntos (9-17 en tiros de cancha) y 8 rebotes, secundado por el trabajo de Matías Solanas con 18. En Regatas, Paolo Quinteros sumó 19 puntos, mientras que William Davis aportó otros 16 y 7 rebotes.

La próxima presentación de ambos será ante La Unión de Formosa. Regatas enfrentará a los formoseños en la noche del martes (San Martín tiene fecha libre) en un partido clave para la clasificación, mientras que los “rojinegros” volverán a jugar recién el miércoles, también ante La Unión.

EL PARTIDO

En escaso tiempo de juego, San Martín demostró su estilo de juego, atacando desde el pick and roll, con buena puntería desde 6,75 y, sobre todo, sacando ventaja en la zona pintada puso un primer parcial de 18 a 2 en cinco minutos de juego. El “remero” le costó penetrar la línea defensiva de su rival que siempre lo esperó bien plantado y, por ello, debió recurrir al lanzamiento a distancia, acertando tres bombas seguidas (Arengo, Hogan y Giordano) para acortar la brecha 22 a 12 con 2 y medio por jugar. La reacción continuó y sobre el cierre pudo recortar aún más, a 7 puntos, pero un doble de Ramírez Barrios (9 en el cuarto) dejó las cosas 26 a 17.

El “remero” emparejó más la historia en cuatro minutos, con dos bombas de Quinteros para poner las cosas 31 a 28. El encuentro se tornó más dinámico y vertical, cosa que le sentó mejor al “rojinegro”, quien con Ferreyra y Méndez sumó para volver a alejarse 42 a 32 con dos minutos en el reloj. Luego, el “fantasma” pudo recortar tras dos libres de Hogan (11 en el primer tiempo) y un triple por tablero de Arengo, llegando al cierre de la primera mitad 42 a 37. Una guapeada de Ramírez Barrios puso el score definitivo al primer tiempo, 44 a 37.

De vuelta al juego, el partido se volvió un golpe por golpe. Regatas entró en el momento Davis con 9 puntos seguidos, mientras que San Martín repartió bien su goleo en poco menos de cuatro minutos, dejando las cosas 53 a 46. Davis siguió facturando (13 en total en el cuarto), pero el “santo” estuvo afilado para poder soportar la dinámica y se escapó a falta de un minuto 66 a 53, que luego se transformó en 66 a 55 final con un doble de Quinteros.

En el periodo final, Regatas ajustó la defensa tras el pick y le negó una de las vías de gol a su rival, aunque en ataque no pudo terminar de concretar las situaciones que tuvo, y quedó a mitad de camino en la reacción, donde se puso a 7: promediando el cuarto 71 a 64. En los minutos finales se hizo grande el eterno Paolo Quinteros para guiar a su equipo en busca del triunfo, y con un minuto en el reloj, un doble de Fernández puso las cosas 77 a 73. En el minuto final el “remero” tuvo chances para ponerse por la mínima diferencia, pero no tuvo la efectividad necesaria, y San Martín desde la línea sentenció el juego por 80 a 74.

SÍNTESIS

San Martín 80: Gastón García 3, Matías Solanas 18, Emiliano Basabe 13, Fabián Ramírez Barrios 24, Javier Saiz 8; Dylan Bordón, Franco Alorda, Santiago Ferreyra 9, Franco Méndez 5, Rolando Vallejos. DT: Diego Vadell.

Regatas 74: Marco Giordano 9, Paolo Quinteros 19, Juan Pablo Arengo 9, Martín Fernández 2, Will Davis 16; Juan Scacchi, Tobias Franchela 3, Agustín Caffaro 5, Joaquín Marcon, Fabio Gauto, Skyler Hogan 11. DT: Gabriel Piccato.

Árbitros: Leonardo Zalazar, Gonzalo Delsart y Jorge Chávez.

Cancha: “José Jorge Contte” (Regatas Corrientes).

