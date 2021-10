En el Súper 20 de la Liga Nacional, San Martín buscará consolidar su liderazgo frente a Oberá Tenis Club. El Rojinegro marcha al tope de las posiciones en la Conferencia Norte 2 con 3 triunfos y 2 derrotas. Desde las 21:00, en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes, intentará conseguir una nueva victoria que lo deje cerca de la fase final.

San Martín de Corrientes, puntero en la Conferencia Norte 2 del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), jugará hoy frente a Oberá Tenis Club (OTC) en lo que será el cierre de la jornada. El encuentro, que cerrará la primera jornada de la segunda fase, dará inicio a las 21:00 y será televisado por Direc TV. Se jugará en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes que podrá albergar el 50% de aforo.

Durante la primera fase, que se jugó en la ciudad de Córdoba, los equipos de este grupo se enfrentaron a los integrantes de la Conferencia Norte 1. San Martín logró tres triunfos y dos derrotas y está en lo más alto de la zona.

Una nueva victoria lo dejará en inmejorable posibilidad para llegar al Final 8. El equipo que conduce técnicamente Diego Vadell lentamente pudo imponer su estilo y ritmo de juego. Del grupo, el Rojinegro es el equipo que menos puntos le permite anotar al rival. Solo 74,6. Mientras que en la ofensiva anota 80, siempre de promedio por juego. También, de manera creciente, pudo ensamblar en la estructura colectiva a los nuevos del plantel: Fabián Ramírez Barrios, Leonardo Mainoldi y Santiago Ferreyra. En tanto que seguirá ausente Maximiliano Andreatta que se recupera de una lesión en la muñeca de la mano derecha.

“Creo que nos faltan muchas cosas por aceitar, detalles que nos van a hacer mejor equipo: tratar de mantener la concentración durante los 40 minutos, sobre todo con rivales importantes”, relató Ramírez Barrios. El jugador correntino señaló que “estamos tranquilos, pero no hay que relajarse y tenemos que seguir por el camino que mostramos en Córdoba”.

Oberá Tenis Club (OTC) se impuso solamente en un partido de sus cinco presentaciones en Córdoba y ya no puede ceder terreno si pretende tener posibilidades de ocupar una de las dos plazas disponibles para la instancia final. “Tenemos que ganar todos los partidos prácticamente”, reconoció el entrenador del Celeste, Fabio Demti.

Mientras que Jonatan Treise, base del equipo misionero, sostuvo que “no hemos sido dominados en su totalidad, de eso tomamos nota y miramos el vaso medio lleno, sin dejar de lado que los resultados no fueron lo que imaginamos”.