En el Súper 20, quedó sin chances de clasificar. El Fantasma cayó ante La Unión de Formosa 69 a 75 y de esa manera perdió toda chances de clasificar. Los parciales fueron de 10-22/ 39-32 (29-10) // 52-57 (13-25) / 69-75 (17-18). Los goleadores en el local fueron Quinteros con 19 puntos, Arengo con 15 y Will Davis II con 8. En el formoseño se destacaron Maldonado con 17, Cuthbertson con 16 y Tabarez con 13 tantos. El Club de Regatas Corrientes perdió el duelo clave frente a La Unión de Formosa por 69 a 75 y se quedó sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo. Ni el regreso al José Jorge Contte, ni la vuelta del público lograron que el “remero” consiga la victoria que necesitaba para seguir con vida.

La Unión se mostró fuerte al inicio sobre todo en la zona defensiva, permitiéndole al “remero” tomar tiros a distancia, en los cuales no tuvo efectividad, y negándole la ruta al canasto, mientras que ofensivamente se apoyó en Tabárez y Maldonado para marcar un primer parcial de 2 a 11 promediando el cuarto.

Piccato pidió tiempo muerto para acomodar el tablero, y vaya si le resultó, ya que Regatas acortó la brecha 8 a 11 con tres y medio por jugar. Pero los formoseños respondieron a la reacción y con el buen ingreso de Podestá se escaparon 10 a 22 en el final del periodo.

La Unión logró escaparse a 16 (10 a 26), pero el “fantasma” cambió la cara con su eterno abanderado, Paolo Quinteros, quien en los primeros cuatro minutos y fracción anotó 11 puntos para que regatas vuelva al juego, y para que luego con bombas de Marcón, Arengo y un par de conversiones de Cáffaro el “remero” no solo empareje la historia, sino que pase al frente 32 a 30 con poco más de dos minutos para el final. ‘La U’ no pudo volver a tener la misma fluidez ofensiva con la segunda unidad en cancha, y el local aprovechó bien la oportunidad para sacar una ventaja, e irse al descanso más largo 39 a 32.

De regreso al juego, los formoseños volvieron a poner rápidamente las cosas parejas y en poco menos de cuatro minutos las acciones quedaron 43 a 42 para los “remeros”. A partir de allí el duelo se mantuvo en esa tónica de paridad, llegando a los dos últimos minutos igualados en 50. A falta de 36 segundos Maldonado aprovechó dos lanzamientos libres y, en la última del tercer cuarto encestó una bomba con ayuda del cristal para que La Unión vuelva al frente 52 a 57.

La U siguió atacando a los puntos débiles de Regatas y encontró dos triples en las manos de Vietta, Cutherson y Ferreyra para escaparse 56 a 72 a falta de seis y fracción. A partir de ahí, el visitante dominó a gusto y merced el partido, apoyándose en una férrea defensa y sumando los puntos necesarios para mantener la distancia. Así, La Unión se quedó con el triunfo 69 a 75.

Regatas se despidió del Súper 20 ya que se quedó sin posibilidades de acceder al Final 8, mientras que La Unión cosechó la victoria que le permitió sacar el boleto a dicha instancia.

SÍNTESIS

Regatas 69: Marco Giordano, Paolo Quinteros 19, Juan Pablo Arengo 15, Martín Fernández 7 y William Davis II 8 (fi); Skyler Hogan 2, Tobías Franchela 7, Agustín cáffaro 8 (X), Joaquín Marcón 3 y Fabio Gauto. DT: Gabriel Piccato.

La Unión 75: Nicolás Ferreyra 3, Jonathan Maldonado 17, Patricio Tabárez 13, Cutherson 16 y Chaz Crawford 6 (fi); Fernando Podestá 9, Fermín Thygessen 6, Lucas Arn y Franco Vietta 5. DT: Eduardo Japez.

Parciales: 10/22, 39/32 (29/10), 52/57 (13/25), 69/75 (17/18).

Jueces: Rodrigo Castillo, Silvio Guzmán y Jorge Chávez.

Estadio: José Jorge Contte.

POS PJ PG PP %PG

1 San Martín 7 5 2 71,4

2 La Unión 8 5 3 62,5

3 Regatas 7 1 6 14,3

4 Comunicaciones 7 1 6 14,3

5 OTC 8 1 7 12,5