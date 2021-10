En un hecho insólito, a un inglés lo “cagaron” desde un avión. Siempre se ironizó dentro de la jerga popular: si te defecan en la cabeza. Algo que pudo haber sucedido alguna vez por culpa de un pájaro. Sin embargo, un hombre de la localidad de Clewer East en Inglaterra, sufrió un percance muy particular. Sobre su jardín y su humanidad, cayeron orina y residuos fecales de un avión que justo volaba sobre su casa. El hecho no deja de ser curioso, “es una posibilidad entre mil millones“. Las aeronaves de transporte de pasajeros suelen venir con inodoros de vacíos, que evitan las fugas de residuos. Pero esta vez, eso no sucedió. El afectado manifestó que fue “salpicado de una manera muy desagradable”. Simplemente, cagaron sobre su cabeza.