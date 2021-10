El mensaje de Messi a los hinchas tras la goleada a Uruguay: “Que no se corte, nos vemos el jueves“. El capitán de la Selección Argentina agradeció por redes sociales el cariño de la gente tras el clásico rioplatense. “Feliz es poco“, aseguró. El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, agradeció el cariño recibido durante la goleada del equipo sobre Uruguay (3-0) por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022 en un posteo en Instagram especialmente dirigido a los hinchas.

“Que lindo poder disfrutar de estos momentos que estamos viviendo. Gran triunfo. Gracias nuevamente por el cariño que me hacen sentir. Feliz es poco”, escribió el astro del Paris Saint Germain, autor del primer tanto en el clásico rioplatense.

Acompañado de una foto del equipo y un festejo personal, el 10 de la “Albiceleste” invitó a ir por más: “Que no se corte, nos vemos el jueves”.

Ese día, nuevamente como local en el Monumental, el vigente campeón de América recibirá a Perú por la duodécima fecha en busca de otro paso hacia Qatar 2022 y estirar el invicto de 24 partidos en la era de Lionel Scaloni.

https://www.instagram.com/leomessi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=44c31869-c2a7-4277-b9d8-d20818008b20

Fuente: minutouno.com.ar