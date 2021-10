Por la causa espionaje ilegal: “Que Macri nos diga la verdad de lo que efectivamente pasó con el ARA San Juan”, sentenció uno de los querellantes. Lo dijo Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del submarino. Afirma que Macri será procesado y que el juez está siendo “blando”.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes que fallecieron a bordo del Submarino ARA San Juan, es uno de los impulsores, como querellante, en la causa por el espionaje que involucra al ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, su objetivo principal es uno solo desde hace cuatro años: saber qué pasó con su hijo y con el resto de los que viajaban en esa nave que se hundió en las aguas del Mar Argentino. Por eso, asegura que es capaz de renunciar a todos los procesos judiciales si el ex presidente, en privado o en un expediente, revela qué fue lo que efectivamente ocurrió.

En las horas previas a la llegada de Macri al juzgado de Dolores, Tagliapietra admite que no tiene muchas esperanzas de lo que pueda ocurrir en la indagatoria. “Del contenido no esperamos demasiado. Será lo que vino adelantando el ex presidente por redes sociales. Va a ser un intento de defensa, alejado de lo que dice la prueba en el expediente. Por no decir que serán recursos mendaces y falaces que, no obstante, es su derecho porque el enfrenta una indagatoria en la que no está obligado a decir la verdad”, afirma.

“Pero sería muy lindo y bueno que diga la verdad. Es lo que esperamos hace cuatro años: queremos saber qué pasó con nuestros hijos. Si bien esta es una causa paralela, claramente tiene relación con la desaparición del ARA San Juan. Nos espiraron por este motivo”, señala. “Es utópico, pero es una esperanza que nos diga la verdad a través del expediente o en privado”.

Cuando le preguntan cuál sería la verdad, Tagliapietra reflexiona unos minutos y avanza: “Hay muchas cosas… Que nos diga la verdad de lo que efectivamente pasó. Con el expediente pudimos saber muchas cosas, pero hay muchas otras que no sabemos y que están vinculados a una justicia corrupta. A casi tres años del hallazgo del submarino no se hizo una sola pericia para tener una respuesta científica sobre los motivos del hundimiento”.

“No sabemos cuáles fueron los verdaderos motivos del hundimiento. Todo lo que pasó después es consecuencia. Por eso nos mintieron, nos ocultaron información, nos maltrataron, nos espiraron”, sostiene. Según afirma, “de ahí las amenazas, los ataques en redes sociales a los familiares que batallamos, que sufrimos entonces y seguimos sufriendo”.

“Yo hago una invitación -agrega-. A cambio de toda la verdad, yo dejo de querellar, renuncio a todas las causas. Pero yo quiero saber la verdad de lo que pasó. Que me lo digan en la cara y a partir de ahí… Lo único que nos sana es la verdad. Yo no busco ningún castigo”. Tagliapietra tiene sus propias hipótesis de lo que sucedió, pero admite que no puede ratificar o descargar ninguna hasta que no haya una comprobación científica. Mientras tanto, este abogado se enfoca en la causa del espionaje, en donde -asegura- las explicaciones públicas que escuchó por parte del ex presidente “son una falta de respeto a la inteligencia, no solo nuestra sino de todos los argentinos, porque va en contradicción de todo lo probado”. “A diferencia de lo que ex presidente dice, conocemos bien cómo funciona la Casa Militar porque estudiamos, nos asesoramos… Parecería que era un convidado de piedra en la Casa Rosada. Es una falta de respeto enorme”.

Sobre las expectativas en la causa que avanza en Dolores, Tagliapietra señala que sólo aguardan que “se cumpla con la ley” y que Macri “se ponga a derecho”. Lo que venga, después, “lo evaluará respecto a la ley”. Ante la pregunta sobre si espera un procesamiento, el padre de uno de los tripulantes del submarino no alberga dudas. “El procesamiento es inevitable porque la prueba es contundente. Salvo que el ex presidente pueda presentar alguna prueba muy contundente en contra de lo que ya obra en el expediente”. En medio de las críticas de la oposición contra el juez Bava, Tagliapietra opina que su actuación fue “muy prolija” y añade que “en mi caso planteé que Macri tendría que haber sido declarado rebelde automáticamente cuando no se presentó e ir a buscarlo por la fuerza pública, pero el juez no dio respuesta a eso”. En su criterio, “lejos de ser prejuzgador, el juez está siendo bastante blando. A un ciudadano común, ya lo hubieran hecho ido a buscar con un patrullero y hasta le hubiera dictado la preventiva”.

Infobae