En el juicio por la muerte de los ocho obreros, hay marcada expectativa de familiares sentenciando que “ojalá que la justicia no nos falle”. Familiares de los ocho obreros fallecidos y también de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en marzo de 2012 llegaron a la sede del Tribunal Oral Penal Nº2. Allí, estaba previsto el inicio del juicio, a nueve años del hecho, contra los empresarios imputados. Todos coincidieron en sus expectativas positivas sobre la decisión judicial y la lentitud del proceso. El juicio se decidió para mayo de 2018 pero se postergó varias veces y por diferentes motivos, hasta que este martes se esperaba comenzar a juzgar a Marcelo Mayer, titular del negocio inmobiliario; los proyectistas Walter Bruquetas y Elías Cohen, y al capataz de la obra, Carlos Valenzuela.

La hermana de Marcos González, uno de los fallecidos, afirmó que “esperamos que no nos fallen y la justicia sea igual para ricos y para pobres”. Agregó que “los abogados nos dan esperanzas”, al respecto del resultado que pueda tener el proceso. “La vida de mi hijo no vale $2 millones”, dijo la mamá de uno de los obreros fallecidos.

Se inició hoy el juicio por la muerte de ocho obreros en marzo de 2012

El hijo de Ramón Zacarías se quejó porque “fue una larga espera”, añadiendo que “hacemos fuerzas por nuestros seres queridos que no están con nosotros”. Auguró que “ojalá sea rápido porque es increíble cómo en Corrientes se beneficia a los que tienen alto poder adquisitivo”.