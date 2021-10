Qué hacer para tocar en la Fiesta Nacional del Chamamé. El Instituto de Cultura de Corrientes recibirá propuestas musicales tendientes a formar parte del evento. Cómo llegar al escenario. La Dirección de las Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, informa que hasta el lunes 15 de noviembre, improrrogablemente, se recibirán propuestas para integrar la programación musical de la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé y 17ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR.

Deberán enviarla al correo: chamame21@gmail.com.

Las propuestas que sean recibidas permitirán además actualizar la base de datos del Instituto de Cultura.

Todos los artistas que deseen participar, necesariamente deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos: los repertorios deberán incluir un tema de rescate (tema que no esté actualmente vigente en el circuito radiofónico o festivalero) o un tema inédito.

Los conjuntos musicales que resulten finalmente convocados podrán integrar la programación musical en el anfiteatro Cocomarola, o en alguno de los muchos escenarios que se instalarán en la ciudad de Corrientes y en distintas localidades chamameceras de la provincia. A las ya tradicionales, como Riachuelo, San Cosme, El Sombrero, San Roque, Paso de la Patria, Santa Ana, San Luis del Palmar, Itatí, se espera que se sumen muchas más a esta edición especial, que celebrará la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Entre las propuestas musicales que resulten con mejor ponderación, la organización de la Fiesta dará prioridad a las formaciones, estables y en actividad, que no hayan participado en las últimas fiestas. Con esto, la organización aspira a fortalecer la identidad y crecimiento de los proyectos artísticos estables, el rescate patrimonial de muy valiosos temas que ya no se escuchan así como el aporte de nuevos, y, finalmente, limitar la cantidad de intervenciones de cada músico para posibilitar la participación de un mayor número de intérpretes.

La Fiesta como “celebración popular”

El Instituto de Cultura ratifica y enfatiza el rumbo del rescate de la Fiesta como “celebración popular –que es uno de los ejes de la política cultural de la provincia- mucho más allá del espectáculo. En ese sentido, se destaca la acción con los municipios que ya se sumaron a anteriores ediciones, como son Itatí, San Cosme, Paso de la Patria, Santa Ana, San Luis del Palmar, Riachuelo, El Sombrero, Empedrado, San Roque, y los que lo harán para el próximo mes de enero.

Lo que permitirá conformar un escenario ampliado, territorialmente, abarcativo, en lo conceptual, y genuino en su manifestación, donde podrá verse y vivirse la experiencia de “Nuestra manera de ser”: la memoria urbana y sus pobladores ilustres, el paisaje, nuestras costumbres, nuestras comidas típicas y el remate con la música y el baile.