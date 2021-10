Camino a Qatar 2022 la Selección Argentina recibe a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas: horario, dónde ver en vivo y formaciones. Con Messi, la Albiceleste jugará otra vez con público en el Monumental. Enfrente estarán los dirigidos por Ricardo Gareca, en busca de seguir soñando con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Acá, toda la información para no perderse ni un detalle. Desde las 20:30, Argentina recibirá a Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido, que tendrá el arbitraje del brasileño Wilson Sampaio, se podrá seguir por TyC Sports y TV Pública.

Cuando restan sólo siete jornadas para el cierre de la clasificación mundialista, el equipo de Lionel Messi buscará un nuevo triunfo que lo deje a un paso de asegurarse el pasaje para la próxima Copa del Mundo. Es que luego del empate sin goles ante Paraguay en Asunción y la contundente victoria frente a Uruguay en casa, el estadio de River Plate volverá a ser el escenario del duelo ante el conjunto que dirige Ricardo Gareca.

La selección argentina suma 22 puntos en la tabla de posición y se ubica en el segundo lugar detrás de Brasil, que suma 28 unidades. A la espera de la resolución que tomará la FIFA con respecto a lo sucedido con la suspensión del clásico en San Pablo a los cinco minutos de juego, los dirigidos por Scaloni tienen la gran oportunidad de volver a ganar y sumar una victoria ante el público en el Monumental, que volverá a ser con un 50% de aforo.

En la previa al cruce contra el equipo incaico, el entrenador Lionel Scaloni anunció que habrá modificaciones en el once titular que saldrá a la cancha esta noche. “En cuanto a los retoques va por lo que creamos que el partido necesite. No tanto por rendimientos. Es un partido bastante claro este y vamos a trabajar, vamos a sacar al equipo que pensemos que es el mejor”, confesó el DT.

¿Habrá algún cambio teniendo en cuenta que el conjunto que estará enfrente será Perú?

“Se arma en función del rival, pero la idea es la misma. Es mejorar en función de con quién juguemos. Hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de distintos jugadores y las aprovechamos. Siempre buscamos mejorar nuestro equipo, no pensamos tanto en el daño que nos pueden hacer los rivales. Si vos tenés la chance de mejorar a tu equipo en todas las facetas es mejor, es lo que apuntamos. Cada partido buscamos lo mejor y haremos algún cambio”, analizó Scaloni.

En síntesis, la Selección tendría dos cambios y una duda por resolver. En el arco estará Dibu Martínez, el arquero que se ganó la confianza de todos gracias a lo que realizó en la Copa América y lo que ya demostró en las Eliminatorias. Una clara muestra fueron las dos grandes atajadas del pasado domingo contra Luis Suárez cuando el partido ante la Celeste todavía estaba empatado sin goles.

En la defensa, Marcos Acuña volvería a ser el lateral izquierdo e ingresaría por Nicolás Tagliafico. La pareja de marcadores centrales será Cuti Romero-Nicolás Otamendi y la cuestión será ver si en el costado derecho volverá a ser de la partida Nahuel Molina o en su lugar jugará el hombre del Sevilla, Gonzalo Montiel.

En el mediocampo, el trío Leandro Paredes-Rodrigo de Paul-Giovani Lo Celso ya es una fija. Lo mismo que Messi y Lautaro Martínez en el ataque, al que ahora se le volvería a sumar Ángel Di María, que contra los charrúas no jugó desde el arranque y si lo hizo Nico González.

La situación del rival de Argentina es delicada. A pesar de haber comenzado la triple fecha de octubre con una gran victoria ante Chile en Lima (2-0), Perú sufrió una dura derrota en La Paz ante Bolivia (0-1). El equipo de Gareca mereció más pero se encontró con un gol en contra en la parte final del juego que complicó el desenlace del encuentro.

Más allá de la derrota, las ausencias de Paolo Guerrero, Renato Tapia, Edison Flores, Jordy Reyna y André Carrillo fueron un golpe duro para el seleccionado que disputó la última Copa del Mundo en Rusia 2018. Ahora, se sumará la de Luis Advíncula, el defensor de Boca Juniors que se lesionó en una práctica ya en suelo argentino

Perú suma 11 puntos en la clasificación y está en la 7° posición, a cuatro unidades de Colombia (15), que está en zona de repechaje. Sumó tres triunfos, dos empates y seis derrotas en el camino a Qatar.

FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Sergio Peña, Christian Cueva y Raziel García; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Hora: 20:30

Estadio: Monumental (River)

TV: TyC Sports y TV Pública