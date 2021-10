A los EE.UU. no se sabe. Argentinos con la Sputnik podrán ingresar a Francia. 1.358 nuevos contagios y 27 muertes más de coronavirus en el país. Los fallecimientos ahora suman 115.660 personas. Por el momento hay 808 personas internadas por Covid19 en Unidades de Terapia Intensiva. Las camas están ocupadas en un 36,2% a nivel nacional y en un 41,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Estados Unidos anunció que permitirá el ingreso de visitantes extranjeros completamente vacunados a partir del lunes 8 de noviembre. Incluye a los inoculantes autorizados por la FDA y por la OMS, entre ellos AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Todavía no se sabe si aceptará a quienes se aplicaron la Sputnik y la Cansino.

Francia permitirá el ingreso de argentinos no inmunizados, y quienes se dieron el inmunógeno ruso, o con combinación de vacunas. Ahora se tendrá que decidir entre ir a Miami, o la costa azul francesa.