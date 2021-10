El Superior Tribunal aprobó un presupuesto por $14.723 millones para el 2022, y sale a torear al Ejecutivo Provincial, que prevé girarle fondos solo por $12.700 millones. Más de dos mil millones menos. Por ahora hablar de un posible conflicto de Poderes, no estaría dentro de los cálculos, sí, que la justicia no podrá funcionar con menos dinero. Los trabajadores se vienen plantando semana a semana, y si sus sueldos no son incrementados, la paralización total del sistema jurídico en Corrientes, no estaría muy lejos. La corte provincial, ya anticipó que los recursos proyectados por la administración central de Gustavo Valdés, “claramente resultan insuficientes para cumplir con las metas y objetivos trazados”. Para el 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474 millones, pero desde el Ejecutivo solo le planificaron $7.200 millones. ¿Y la autarquía financiera?