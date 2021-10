Enemigos íntimos, Ricardo y Víctor se cruzan. Eternos enemigos políticos. El ex gobernador Ricardo Colombi trató de degenerado y bipolar al otrora intendente de Mercedes, Víctor Cemboraín, quien busca la intendencia de su pueblo nuevamente. Compite con el sello del gobernador Gustavo Valdés. El presidente del radicalismo correntino, no esconde su irascible odio contra el empresario y apuesta todas sus fichas a la diputada Mariel Meza, candidata radical a la alcaidía mercedeña. Sobre la legisladora ucerreísta pesa el intento de protección sobre su cuñado detenido por narcotráfico. Colombí dijo que el ex jefe comunal no tiene autoridad moral para conducir el municipio. Mientras que el segundo, sostuvo que el ex tres veces mandatario provincial está perdido y sin rumbo como pandorga sin cola. Valdés dijo en las últimas horas que con “Víctor vamos a recuperar Mercedes”. Tremenda interna. Hasta los ciegos la ven.