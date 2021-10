La directora de Migraciones de Paraguay aseguró que “tenemos toda la predisposición de abrir nuestras fronteras”. Ángeles Arriola enfatizó que “tenemos toda la predisposición de abrir las fronteras, y esperamos decisiones del Gobierno de Argentina”. Puntualmente, por el paso Ayolas-Ituzaingó, aclaró que “nos informaron que hay obras que impiden el paso, pero ya se habilitará”.

Este jueves, “o el viernes habilitamos el paso fronterizo de Encarnación – Posadas. Además, cómo está la situación del paso Ituzaingó – Ayolas, se espera que se dé próximamente, pero en este punto en particular hay obras en la represa Aña Cuá que impiden el paso por ahora”, explicó Arriola. “El paso Posadas Encarnación se habilitaría entre jueves o viernes. Estamos coordinando el protocolo sanitario. Los requisitos serían en PCR negativo de 72 horas, la vacunación con dos dosis. En principio hablamos de residentes de ambas jurisdicciones, y el tema del horario está por definirse. El tema de los residentes o no será difícil de controlar”, admitió.

“En Paraguay tenemos toda la predisposición de abrir las fronteras y, en el caso de su país (Argentina), esperamos decisiones de las autoridades”, explicó. La directora paraguaya se refirió puntualmente a la situación de la frontera fluvial: “eso queda a cargo de la marina paraguaya. No tenemos injerencia”.

“En el caso de la frontera con Formosa estamos esperando un pedido formal del gobernador Gildo Insfran. Nosotros queremos mucho que se habilite. Tenemos muchas familias que desde hace más de un año y medio que no se encuentran”, dijo. “Con Brasil hay temor por situaciones particulares, pero así y todo se avanzó mucho. Se tomaron medidas extremas. Pero hoy la zona de Foz, Ciudad del Este está en una situación sanitaria óptima y con el sistema económico activado”, precisó.

Radio Dos