Por el acoso callejero: “Desde chica se nos enseña a qué hora ya no se sale”, ejemplificó una funcionaria municipal. Gabriela Gauna defendió el valor del programa municipal ‘Caminá Tranquila’, que funciona como una red de contención para ayudar a quienes se sientan víctimas del acoso callejero.

La subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología del Municipio resaltó el valor del Programa Caminá Tranquila que “se apoya en una ordenanza que está vigente desde el 2019 y que busca generar un resguardo provisorio para quienes sufran acoso o violencia en la vía pública”.

Explicó que esta red de contención tiene su sustento en la colaboración de “comercios e instituciones públicas y privadas” que deseen sumarse. “Tenemos mapeados los lugares que están inscriptos, pero sentimos que necesitamos que la comunidad se involucre un poco más”, afirmó. “En esta oportunidad volvimos a generar la invitación a las instituciones y comercios para que se sumen más puntos de resguardo, entendiendo que esto no es el trabajo de fondo, es algo que trabaja sobre la consecuencia de un hecho de acoso”, señaló. “A nosotras nos enseña desde qué hora ya no se sale a la calle y en qué momento le enseñamos a los varones que eso no se hace”, sostuvo con relación al acoso. “El ponerlo en la mesa ya es un hecho de política pública”, afirmó.