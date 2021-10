Hay conocidos empresarios en la lista. Tras el escándalo de los Pandora Papers, en el que figura un hermano del ex presidente Mauricio Macri, y Daniel Muñoz, difunto ex secretario privado del también fallecido Néstor Kirchner, apareció el nombre de consultor estrella del PRO, Jaime Durán Barba. El ecuatoriano licuó su dinero en una sociedad no declarada en Islas Vírgenes. Por allí cobró sus ingresos millonarios como asesor político de Macri. Además usó otra offshore para invertir en una mina de cobre en EE.UU. AFIP investigará la ruta argentina.

Hasta dónde puedo averiguar Noticias Taragüí, el organismo fiscal indicó extraoficialmente que, en la lista, hay empresarios de todas las provincias, la mayoría vinculados a negocios con el poder político. Entre ellos, por supuesto, también de Corrientes.